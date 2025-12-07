中國於台灣灘「搜救演練」、雷射照射日本戰機 學者：面子問題

據中國官媒中新社報導，中國福建海事局六日聯合中國交通運輸部東海救助局，首度在「台灣灘」海域舉行「搜救應急演練」，接著還展開台灣海峽中部海域「專項執法行動」。圖為我國澎湖海巡船查緝在「台灣灘」盜砂的中國砂石船。（資料照，澎湖海巡隊提供）

中國官媒《中新社》昨報導指出，中國「海巡06」等3艘公務船，首度在位於澎湖西南方的「台灣灘」海域舉行「搜救應急演練」，中國殲-15艦載戰機昨日也向日本F-15戰機雷射照射。國防院研究員沈明室分析指出，中國相關作為屬於「面子問題」，從中方延後日本航線免費退改票期限可看出，中方應會繼續維持相同程度的抗議。

沈明室認為，中國相關舉措是「面子問題」，雷達照射的作為，並沒有鎖定、只有照射，只要飛機進入一定距離內就能做到；公務船則要看派出的船隻種類，海巡船相對比較不嚴重。

日本首相高市早苗上週強調，日本政府有關台灣的基本立場與1972年「日中聯合聲明」一致，立場沒有任何改變。「日中聯合聲明」中載明，對於中國聲稱台灣是「中國領土不可分的一部分」，日本政府保持「理解與尊重」立場。

沈明室指出，考量美日關係及中國國內因素，目前日本不給中國面子，對日中聯合聲明立場不變的狀況下，中國若示弱，對中國領導人習近平、解放軍皆不利，因此從中國官方宣布延後日本航線可以免費退改票期限可以看出，相關行動應會繼續，未來中方還是會有類似行動，但不會升高抗議的程度。

沈明室認為，現在應觀察中共相關做法，能否讓日本再發表進一步行動。

