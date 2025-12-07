刪「反共」黨章換鄭習會？ 藍基層炸鍋：怕「紅統」標籤上身

本報獨家掌握，國民黨正全力促成黨主席鄭麗文與中共總書記習近平於農曆年前後進行「鄭習會」。（資料照）

本報獨家掌握，國民黨正力促黨主席鄭麗文與中共總書記習近平農曆年前後的「鄭習會」，為湊齊北京要求的「三張門票」，傳出由副主席張榮恭主導的論述小組，除了將「一中各表」換軌確立為北京可接受的「各表一中」外，還計畫刪除黨章第二條的「反對共產主義」，為後續中國統一論述鋪陳，有意參選的黨公職也高度憂心「紅統」標籤上身。

知情人士指出，回顧國民黨積極推動重啟「國共論壇」及「鄭習會」的期間，黨內高層無視社會對國防的高度支持，以及美方等國際友人的高度關切，幾乎是默許式地放任立法院黨團以程序手段拒絕攸關軍購的國防特別條例排審，鄭麗文也在賴清德宣布特別條例的第一時間，直接點名賴「玩火」，連用字遣詞都和北京官方相同；其他相關國安法制則全面杯葛。

請繼續往下閱讀...

知情人士表示，更讓人擔心的是，近期引發黨內議論的是，國民黨內也由張榮恭領導一個論述小組，除將兩岸過去的「一中各表」確立為對岸可以接受的「各表一中」，多項方案中更驚見刪除黨章第二條「反對共產主義」作為後續恢復國共論壇、鋪陳中國統一的論述基礎。

不過，國民黨這項部署也在基層引發恐慌，知情人士表示，明年地方大選即將開跑，國民黨各級公職人員正準備投入激烈選戰，此時若因強推北京要求的三項要求，形同將「親中」、甚至「紅統」的標籤往自己身上貼，尤其鄭麗文毫不避諱用和國台辦一樣的詞彙，痛批賴清德「玩火」、「點火」，反指台灣是兩岸關係的挑釁者，也讓準備投身選舉的黨公職對未來充滿憂心。

據悉，國民黨中南部的部分地方實力派與民代系統已向黨中央表達強烈關切，認為在當前國際局勢與台灣主流民意下，過度向北京傾斜恐對明年選情造成毀滅性打擊。不具名國民黨立委說，現在基層對於兩岸議題非常敏感，這時去擋軍購、甚至修掉反共黨章，無異於把中間選民往外推，「我們在前線打仗，黨中央卻在後方放火，這簡直是拿大家的政治生命開玩笑」。

黨內青壯派直言，北京要求的「三張門票」都涉及台灣核心安全與國民黨創黨精神，若為了換取一場會面全盤接受，不僅無法得分，反而會讓國民黨陷入「裡外不是人」的困境，已有中常委準備在近日會議發難，要求黨中央針對兩岸路線說明，並呼籲鄭麗文審慎評估，在兩岸交流與國內民意之間取得平衡，對爭議性要求應「懸崖勒馬」，以免因小失大。

