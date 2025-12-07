藍擬週五反年改三讀！王興煥警告導致「這4大惡果」

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

國民黨力推「停砍公教退休金」修法，藍委翁曉玲預告，最快於12日週五在立法院會完成三讀。台灣基進黨主席王興煥今日受訪時說，這是國民黨要摧毀台灣的國家治理，罄竹難書惡行又一樁。他特別提及若國民黨欲強行三讀停止年金改革，將造成加重世代不正義、加速財政惡化、放任階級不平權、裂解共同體意識等四大惡果。

王興煥指出，年金改革後退休公教人員的所提替代依然高於國際水準。過去公教人員所得替代率的起算點是75%，歐美各國退休金的所得替代率基本不會超過75%，台灣過去這種「地板比其他國家天花板還高」是不正常現象，「繳少、領多、退早」造成退撫基金的破產危機，這也是七年前年金改革的緣起。

王興煥續指，即使年金改革將所得替代率上限降到65%，不過因為台灣獨有的「兩倍本俸當分母」所得替代率算法，退休公教實際的所得替代率仍約在 70%上下，相較於OECD（經濟合作暨發展組織）國家平均的50.7%、日本32.4%、韓國31.6%，台灣退休公教的所得替代仍然高於國際水準。

然而，國民黨欲強行三讀停止年金改革，將造成四大惡果，王興煥說明，第一、加重世代不正義，「停砍年改」將對目前財務逐步改善中的退撫基金造成沉重打擊，若要避免退撫基金提早破產，又不願透過舉債增加國家負擔，政府勢必得採取更直接的方式，提高現職公教應負擔的提撥費率。

王興煥示警，這意味著現行18%的上限會再往上調整，讓更多退休金成本由現職人員承擔。換言之，拿現職公教的薪水，去貼補退休公教。國民黨與翁曉玲所提出的「停砍年改」主張，將加重年輕世代的財務負擔，不僅加劇世代間的不正義，也激化世代對立。

第二、加速財政惡化，王興煥批評，翁曉玲稱「退撫基金沒有破產問題」，明顯不負責任。退撫基金長期面臨財務缺口，一旦基金發生財政危機，政府若仍要維持既有的年金給付，就只能以擴大舉債的方式填補缺口，最終負擔仍由全民承擔。

王興煥強調，更令人憂心的是，藍白兩黨日前強行惡改《財劃法》，在中央政府稅課收入大幅減少三千多億元的情況下，卻仍要求中央負責勞健保與公教退撫基金的撥補責任；換言之，藍白一方面以修法掏空中央財源，另一方面又提出「停砍年金」的主張，等同迫使中央政府只能不斷舉債度日。這種前後矛盾、缺乏財政紀律的做法，最終只會讓國家財務風險持續累積，成為未來世代沉重的負擔。

第三、放任階級不平權，王興煥說，公教退休的所得替代率（配合優存利息）已經比一般勞工（勞保+勞退）高出20％以上，國民黨卻寧可要剝削所有未來世代來撥補公教退撫，也不願平等照顧百工百業，這是煽動階級對立、分裂台灣共同體。

王興煥補充，第四、裂解共同體意識，翁曉玲與國民黨自從掌握國會大權以來，兩年所謀都是為了造成台灣的治理崩壞、國家失敗。「停砍年金修法」將加重世代對立、階級對立、惡化財政，最終，台灣社會會被分化，人人只謀自己眼前利益，而缺乏為了共同體永續發展的公民意識，就像中國的現況。

