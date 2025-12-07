劉建國再戰雲林縣長寶座 綠營人士：「這件事」是扭轉選情關鍵

為2026縣長選舉布局，立委張嘉郡地方會勘、拜訪及活動行動滿檔。（記者黃淑莉攝）

2026雲林縣長選戰，民進黨已確定由立委劉建國再披戰袍，國民黨立委張嘉郡日前也表態會積極爭取黨提名，不意外下屆縣長寶座將由劉建國對決張嘉郡。面對藍營這幾年在雲林全面執政，加上綠營多場選戰接連失利，綠營人士都說，這場選場不好打，如何整合海線綠營派系組織，將會是綠營及劉建國扭轉選情的關鍵。

劉建國從政近30年，深耕雲林。他長期在立院衛環委員會，問政表現多次獲公民國會監督聯盟評為優秀立委，雖他多屆立委選戰都以接近6成得票率獲選民支持順利連任，不過2018年張麗善奪回雲林縣長寶座，這幾年藍營積極布局地方基層，強化派系與組織連結「全面執政」，反觀綠營在2022縣長選舉、2024立委選舉雲林第一選區及今年大罷免接連失利，凸顯雲林地方派系與選民結構傾向藍營，2026選戰對綠營將是場艱辛選戰。

請繼續往下閱讀...

藍營張嘉郡是雲林縣前縣長張榮味的女兒、張麗善的侄女，擁有張家強大組織動員能力，還有妹姑張麗善執政資源與成果背書，地方綠營人士坦言，劉建國要贏，不只個人政績，還要拚整個黨的整合能力。

2022縣長選戰中，劉建國對決爭取連任的張麗善，開票結果劉以5萬4899票落敗，在山線劉的優勢區輸1萬3108票，但在海線11鄉鎮大輸4萬1791票，外界分析原因是綠營海線未完全整合、組織動員不足及劉的知名度不夠等。

明年再披戰袍，不少綠營人士表示，這幾年綠營不少地方組織衰弱或被藍營吸收，這場選戰不好打，接下來劉建國要思考如何突破地方派系封鎖，並整合綠營組織，成為能否逆轉選情的關鍵。

提高海線知名度，立委劉建國加強海線會勘、活動行程，圖為日前陪同總統賴清德前褒忠聚保宮參香祈福。（記者黃淑莉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法