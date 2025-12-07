賴清德拋中華民國說 鄭麗文批急轉彎「很可能來自國際壓力」

國民黨主席鄭麗文批賴清德急轉彎「很可能來自國際壓力」。（記者劉曉欣攝）

針對總統賴清德公開強調「不必更改中華民國國號、也無需宣布獨立」，國民黨主席鄭麗文今天（7日）痛批賴清德在短短10天，從大談兩國論，強化「類台獨」論述，急轉彎為「中華民國寫進憲法有助團結台灣社會」的原因，很可能是來自國際壓力，才會自己找台階下！

曾公開表示要讓「全部的台灣人，都能夠自豪、自信的說，我是中國人」的國民黨主席鄭麗文，今天出席國民黨彰化縣黨慶活動表示，賴清德在10天前為了推銷1.25兆特別預算，發表記者會，召開國安會議，會中大談兩國論，還強化類台獨論述，這是在玩火，尤其是在急著滅火之際，還在點火與放火。但才過了短短10天，賴清德就有了最新的談話，出現了緩和與轉圜，很可能是來自國際壓力，才會自己找台階下！

鄭麗文強調，賴清德為何10天內要改變了說法，每次講到國家定位就要長篇大論，讓民眾聽得「霧嗄嗄」，因為每一次的說法都不一樣。其實道理就是非常簡單，我們的國家就是中華民國，依據中華民國憲法的中華民國，人民想要的是穩健和平安定方向來走。

