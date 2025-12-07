為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「這就是貪污！」 王定宇痛批陳玉珍推助理費修法：支持者該被唾棄

    2025/12/07 16:54 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委王定宇。（王定宇辦公室提供）

    民進黨立委王定宇。（王定宇辦公室提供）

    國民黨立委陳玉珍日前提出修法，主張將立法院編列的公費助理經費「直接發到立委手中」、再由立委自行決定薪資、保險與相關人事安排，引爆國會助理群體強烈反彈。助理工會痛批此舉根本是替特定立委開脫、疑似圖利。

    民進黨立委王定宇今（7日）在臉書開砲，直指：「這就是貪污合法化！」並痛批任何支持此案的立委「都該被全民唾棄」。

    王定宇指出，「助理費就是助理費」，法律明文規範只能用在人事上，不得挪作他途。過去各政黨都有立委因助理費案遭判刑，就是因為牽涉偽造文書、侵占與貪污等罪責，「你不能把洗頭、吃飯、買車、買公仔都算成助理費，這叫什麼？這就叫貪污！」

    他質疑，國民黨現在竟為了替特定人士脫罪，反過來要修法「把貪污除罪化」；不僅侵害助理勞權，也等於公開宣告只要掌握國會，就能任意濫權。

    王定宇更羅列國民黨近期爭議不斷，不僅主張讓中國人取得台灣公職特權、替藍營貪污犯解套、阻撓國防與國安法案、掏空中央財政、圖把國產變成黨產，甚至還企圖癱瘓憲法法庭、擴權國會。他直言：「什麼爛事都做，就是沒有為台灣人民！」

