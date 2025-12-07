為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    縱貫線教父林水樹雙喜臨門席開逾200桌 高空煙火秀媲美跨年

    2025/12/07 15:05 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義區漁會榮譽理事長林水樹雙喜臨門宴的高空煙火秀。（圖由民眾提供）

    嘉義區漁會榮譽理事長林水樹雙喜臨門宴的高空煙火秀。（圖由民眾提供）

    被譽為「縱貫線教父」的嘉義區漁會榮譽理事長林水樹，適逢孫子滿月，昨晚在嘉義縣東石鄉席開207桌補辦兒子婚宴，並施放逾10分鐘的高空煙火，絢爛煙火閃耀夜空，與會賓客紛紛拿出手機拍照錄影，笑稱提前歡度跨年。

    發跡於台中的林水樹，回到東石故鄉發展2、30年，並跨足政界，自己擔任2屆嘉義區漁會理事長，胞兄林純金2屆東石鄉長任滿由林水樹的女兒林佳瑩接棒，林佳瑩鄉長屆滿擔任嘉義區漁會總幹事，現任東石鄉長林俊雄也是林水樹另1位胞兄的兒子，林家在海線地位十分穩固。

    據了解，林水樹的兒子與媳婦結婚時，並未公開辦理婚宴，昨天剛好孫子滿月，林水樹決定舉辦雙喜臨門宴，儘管並沒有對外放帖子，只有電話邀請親朋好友，但賓客絡繹不絕，原本打算席開185桌最後暴增至207桌，仍座無虛席，氣氛十分熱烈。

    晚宴除豐盛的菜色，還有精彩的歌舞表演與小丑特技秀，高潮迭起，結束前並安排長逾10分鐘的煙火秀，當火光沖向天際，炫爛奪目的高空煙火令人目不暇給，有賓客笑稱已經是國慶煙火等級了。

    「縱貫線教父」嘉義區漁會榮譽理事長林水樹辦理雙喜臨門宴。（圖由民眾提供）

    「縱貫線教父」嘉義區漁會榮譽理事長林水樹辦理雙喜臨門宴。（圖由民眾提供）

