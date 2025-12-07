藍反年改掏空國庫7000億 陳冠廷：現職公務員是最大受害者

國民黨立委翁曉玲預告「停砍公教退休金」修法最快於12日三讀，民進黨立法委員陳冠廷（見圖）今日表示，會將財政風險全面轉嫁給現職公務員與年輕世代。（資料照，陳冠廷辦公室提供）

國民黨立委翁曉玲預告「停砍公教退休金」修法最快於12月12日三讀，民進黨立法委員陳冠廷今（7）日表示，這項修法表面上是為退休人員爭取權益，實際上卻是將財政風險全面轉嫁給現職公務員與年輕世代。他呼籲，朝野應回歸理性協商，在保障退休生活與基金永續之間尋求平衡，而非以政治操作犧牲制度的長期穩定。

陳冠廷指出，根據銓敘部精算報告，若通過翁版修法停止所得替代率遞減，未來10年政府需額外增加撥補約3600億元，若再加計因個人專戶制實施造成的財務缺口撥補3370億元，政府總撥補金額將高達6970億元。他強調：「這筆錢不會憑空出現，全部轉嫁由全民稅收負擔，勢必排擠國防、教育、社會福利等預算。」

請繼續往下閱讀...

針對翁曉玲宣稱「政府負最後支付責任，基金不會破產」，陳冠廷認為，這是刻意迴避問題的說法，所謂最後支付責任並非政府可以無限制開支票，而是必須透過年度預算編列來執行。在缺乏具體財源規劃的情況下，10年內近7000億元的撥補需求，加上中央政府所能運用的統籌分配款已大幅縮減，勢必嚴重壓縮其他施政空間，這對國家整體發展將造成深遠影響。

陳冠廷分析，翁版修法對現職公務員的衝擊尤為嚴峻，基金財務惡化將觸發提撥費率調漲機制，現職人員每月需多繳的金額將增加，卻是投入一個可能在他們退休前就用罄的基金。據銓敘部資料，若修法通過，公務人員退撫基金用罄年度將從2046年提前至2041年，教育人員則從2042年提前至2039年，届時30至40歲的中生代公務員將面臨「繳最多、領最少」的困境，甚至可能遭遇更激烈的二次年改。

陳冠廷強調，2018年的年金改革正是因為舊制難以永續才不得不推動，改革前整體退撫基金支出占當年度收繳收入比率於2017年已攀升至145.05%，年改後至2024年降至83.82%，收支漸趨平衡。保障公務人員權益是政府的責任，但保障的方式應該是讓制度能夠長久運作，而非走回頭路、寅吃卯糧。

「國民黨此舉是以照顧退休人員為名，行掏空基金之實，最終受害的將是所有仍在職場努力的公務員！」陳冠廷呼籲，年金制度攸關數十萬公教人員的退休保障，任何修法都應審慎評估財政影響，並與行政機關充分協商。他期盼相關的修法不能短視近利，必須以精算數據為基礎進行理性對話，共同為公務人員建構真正永續的退休保障制度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法