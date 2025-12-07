為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文喊明年中台灣全壘打 盧秀燕：支持鄭麗文團結贏明年大選

    2025/12/07 15:38 記者蘇金鳳／台中報導
    鄭麗文與盧秀燕都高呼明年要贏得中市長及中市議員的選舉。（記者蘇金鳳攝）

    鄭麗文與盧秀燕都高呼明年要贏得中市長及中市議員的選舉。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨今天在台中市中央公園舉行131年黨慶，黨主席鄭麗文大讚中市長盧秀燕近8年的執政非常好，並強調在台中市要讓國民黨繼續執政，要讓所有議員順利連任，而且中台灣一定要贏，要全壘打開紅盤；中市長盧秀燕則要黨員全力支持黨主席鄭麗文，唯有團結合作，才能贏得明年的大選勝利。

    今天的黨慶，國民黨立委、市議員等民代幾乎都到齊，中市長盧秀燕致詞批民進黨打壓言論自由，今年還發起了大罷免，想要一黨獨大，還好人民眼睛是雪亮的，反罷免成功，另外，在經濟方面，民進黨現在正在掏空台灣，斷送台灣的經濟前途。

    盧秀燕強調，明年國民黨有一個重要的政治任務，就是2026年的縣市長選舉、縣市議員選舉、鄉鎮長選舉、鄉鎮代表選舉等等的大選，國民黨非贏不可，所以她在這邊呼籲，全體黨員，團結合作，支持新任的黨主席鄭麗文，唯有團結合作，才能爭取明年的大選勝利。

    鄭麗文在致詞時則大讚盧秀燕7年政績，並認為豬瘟事件的處理，再次展現最優秀的危機處理模式，處理的非常好，執政黨隨時對盧見縫插針，扯後腿，甚至每一天都要讓盧不好過，但她看到盧秀燕最高情緒管理，處理市政不分黨派，因為不希望想看到台灣再惡鬥、再內耗。

    鄭麗文指出，盧秀燕把台中市帶領這麼的成功，「國民黨不要丟臉」，接下來，台中市要讓國民黨繼續執政，對市長候選人，她要大家不要擔心，相信一定在台中市非常圓滿，非常團結，繼續為台中市民提名最強的候選人，繼續為台中市民服務；她更讓所有議員順利連任，讓議長繼續帶領市議會團隊監督且做市府最強後盾。

    鄭麗文表示，她今天走中彰投，希望中台灣能夠繼續帶動台灣經濟、農業、旅遊各方面發展，國民黨會做中彰投政府的堅實的後盾，她更高喊國民黨要加油，台中要加油，「中台灣一定要贏」，要全壘打開紅盤。

