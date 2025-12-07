中國被提24次成主角！ Kolas揭川普2.0戰略：要印太各國圍堵中國

美國白宮公布川普總統最新「國家安全戰略」報告，聚焦印太區域。（法新社）

美國白宮公布川普總統最新「國家安全戰略」報告，聚焦印太區域，並提及台灣8次。前總統府發言人Kolas Yotaka分析，當中也提到中國24次，「中國才是全篇主角」，川普要台灣在內的印太各國一起圍堵中國，為美國創造經濟最大化，顯示增加國防預算已是台灣與美國打交道的標配，若在野黨持續杯葛，拖垮執政黨就罷了，拖垮全國人民的生命財產安全才要命。

Kolas指出，這份剛出爐的「國家安全戰略」與川普本人上任11個月的對外發言大同小異：把經濟當成國家安全戰略，關稅和貿易當成武器，以追求美國國家利益最大化。美國光明正大告訴大家，任何威懾行為，不論是經濟手段或軍事手段，都是為美國在亞洲的經濟行動創造空間，直接明白，不打官腔。

請繼續往下閱讀...

Kolas表示，亞洲在川普2.0眼中，從第一島鏈到第二島鏈的國家，皆為有經濟利益的市場（商業、文化、科技、國防），美國之所以要避免遠在天邊的南海、台海和東海衝突，目的在獲取最大經濟利益，例如半導體與能源運輸，這是美國願意維護「自由開放的印太」的動機。

Kolas說，美國也進一步公開主張印太各國包括台灣都應提升國防預算，分擔美國在印太的軍事成本，以創造互利的關係，也就是「我要你的經濟，你要我的保護」。

Kolas指出，美國過去的「國家安全戰略」報告內容與佈局主攻「蘇聯」，直到2017年川普第一任開始至今，美國轉攻「中國」，美國評估中國才是「極端競爭」的對象，中國才是「最大的威脅和挑戰」，「與中國競爭將是美國安全的關鍵」。

Kolas說，顯見印太緊張升溫不是危言聳聽，只是川普的美國要打的是經濟戰，謹守「一個中國」政策，如今美國外交官的KPI就是簽到經濟約，但台灣要捍衛的是主權戰，川普很直白，沒什麼不好，更顯見台美雙方終極的目標確有不同。

Kolas說，美國國家安全戰略提及台灣8次，同時也提到中國（China, Chinese）24次，中國才是全篇的主角，川普要印太各國包括台灣負起責任，一起圍堵中國，為美國創造最大經濟優勢，創造國家利益最大化。若美國的國家利益是力求經濟最大化，反之，台灣的國家利益是什麼？她認為短期目標是「避戰」，長遠來看是「免受獨裁中共併吞，守護人民現有的生活方式、民主與自由」，我們應從這個角度看美國和台灣的角色。

Kolas強調，既然現階段台灣與美國互有所求，增加國防預算 已經是台灣與美國打交道的標配，若在野黨持續以一黨之私杯葛國防預算，拖垮執政黨就罷了，拖垮全國人民的生命財產安全才要命。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法