藍擬助中天回歸！ 賴中強：侵犯司法權、加劇中國對台新聞干涉

國民黨團在上週五行政院會將「中天條款」逕付二讀，欲讓中天復台。經民連智庫召集人賴中強今受訪時警告，中天申請換照被NCC駁回後，提起行政訴訟又被台北高等行政法院駁回，國民黨提此修法讓中天復台，是用立法權侵犯司法權，更恐讓中國對台的新聞干涉、認知作戰加劇。

賴中強指出，國民黨團推動「衛星廣播電視法部分條文修正草案」主要有2大重點，包含將新聞台執照改成永久、中天條款，這2件事情都非常嚴重。新聞台執照永久等於將NCC為換照把關的權利廢除。

針對「中天條款」賴中強續指，目前中天電視台因違反各項換照要求，包含中天老闆蔡衍明介入新聞內容的製播，更多次被NCC裁罰，因此被NCC駁回換照申請。國民黨立委羅智強等人主張，雖然NCC做成不予換照的決定，但在法院判決確定以前要讓中天重新上架，此修法是取代了法院的假處份。

賴中強說明，中天於民國109年換照後，110年申請變更營運計畫內容增加製播新聞節目，被國家通訊傳播委員會決議駁回，中天提起行政訴訟，台北高等行政法院今年判決中天敗訴；藍白立委如果要在此情況讓中天復台，是侵犯了司法權，凌駕最高法院的判決，用立法權侵奪司法權。

「藍白立委要用立法來推翻法院的裁定，就是踐踏司法權！」賴中強怒斥，這是藍白繼癱瘓憲法法庭後，再把手伸到最高行政法院，要癱瘓、取代最高行政法院的職權，這是一個非常危險的警訊，更不用說蔡衍明曾去向中國涉台機構表忠，稱他幫中國拿下了台灣的媒體集團。

賴中強示警，一個中國在地協力者的媒體重新獲得有線電視上架的權利，會讓中國對台灣的新聞干涉、認知作戰更堂而皇之來進行。他呼籲，朝野立委絕對不應通過這樣的法案，若真的通過，行政部門應有強硬的態度來阻止這件事情後續進行。

