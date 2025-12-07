小紅書不配合政府法令被禁 馬文君護航還回網友：什麼法令？

馬文君昨（6日）在臉書發文護航小紅書，並質疑：「沒想到，未來在台灣上網也要翻牆！」（資料照）

行政院以中國社交軟體「小紅書」不配合政府反詐騙作為，下令封鎖1年，引起社群熱議。國民黨立委馬文君昨（6日）在臉書發文護航，並質疑：「沒想到，未來在台灣上網也要翻牆！」網友留言強調小紅書被禁是因為不配合政府法令，馬竟回覆：「什麼法令？」讓許多網友驚訝不已。

馬文君在臉書發文指出，內政部5日宣布將封鎖中國社群平台「小紅書」1年，理由是小紅書上2024年起共涉及1706件詐騙案、造成2億多元財損，且小紅書母公司對政府的改善要求「已讀不回」。

馬質疑，台灣詐騙嚴重，臉書社團及LINE群組的詐騙層出不窮，詐騙案及金額更多、更龐大，卻未見內政部、數發部有更強硬手段，也沒要禁止社群在台營運，這樣的選擇性執法。她懷疑民進黨政府又在操弄「抗中保台」，而非單純「防詐」。

馬文君表示：「小紅書分享的多是旅遊攻略、好吃餐廳，美妝穿搭等生活資訊，而非政治，也很受台灣年輕人青睞，如今賴政府卻不分青紅皂白，一刀切地封鎖，剝奪台灣民眾的上網自由與資訊選擇權，而今天禁小紅書，明天會不會是要禁抖音或其他中國軟體呢？」

馬也建議，賴政府若真心要打擊詐騙，應該一視同仁，全面檢討各平台的資安與法律責任，而不是挑選特定平台封鎖，製造政治對立與矛盾，更不該犧牲台灣民眾的言論及上網自由。

不過馬文君的論點並不為網友所認同，許多網友留言回應：「委員，妳不要睜著眼睛說瞎話！我不相信妳的智商那麼低。小紅書不願意配合政府的法令，才會被禁！」、「你刪了國防預算你都不覺得可恥了」、「不支持台灣國防的立委才是吧~」、「小紅書不配合我國法律本來就要禁！身為立委不知道？」、「有搞清楚為什麼被禁止嗎？」、「馬委員都知道為什麼小紅書被禁，但還是照樣的為反而反。」

有網友留言：「妳護航不配合我國法令的小紅書比較可恥吧……」馬文君竟回應：「什麼法令？」引來網友怒回：「什麼法都不知道？還能當立『法』委員？」、「連什麼法令你都不懂……跟人家當立委？」、「你們自己修的法裝傻啊！」、「是忘記還是害怕想起來？」

