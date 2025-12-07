助理費除罪化爭議 韓國瑜「謝謝」上車閃人、徐國勇認應充分討論

立法院長韓國瑜被問及助理費修法爭議，回「謝謝」2字，匆匆上車離去。（圖由讀者提供）

全國神農大帝協進會，今（7）日在苗栗縣大湖鄉龍天宮舉辦祈安慶成暨全國神農大帝大會師，立法院長韓國瑜、民進黨秘書長徐國勇都受邀出席，但2人一前一後未碰面。2人也被媒體問及藍營立委提案助理費除罪化修法議題；韓「謝謝」2字、匆匆上車閃人，徐則侃侃而談，認為任何法案都應該充分討論，而非恣意而行，才能讓修法完美。

全國神農大帝協進會今天在大湖鄉龍天宮舉辦祈安慶成暨全國神農大帝大會師，協進會創會理事長為國民黨秘書長李乾龍，韓國瑜也應邀於今天上午前往參拜，縣籍立委邱鎮軍、陳超明及苗栗縣副縣長邱俐俐等人陪同。

此外，徐國勇也代表賴清德總統出席並頒贈總統匾書，由行政院中部辦公室副執行長李貴富、縣議員陳品安、陳光軒、翁杰，及民進黨苗栗縣黨部主位陳詩弦陪同；贈匾時，苗栗縣長鍾東錦也到場。韓國瑜、徐國勇2人一前一後到場未碰面。

因國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，引發爭議。不少國民黨立委私下反對，但敢怒不敢言。甚有國民黨立委表示，秘書長李乾龍在餐敘時直言「黨中央希望要過」，國民黨團總召傅崐萁更現場要求大家連署，形容此修法被批評「立委自肥」、國民黨「全黨救一人」。韓、徐2人於現場也被媒體問及此事，韓回「謝謝」2字、匆匆上車，徐則侃侃而談。

徐國勇表示，有關助理費法案，大家應先了解助理費的性質，當大家了解其性質是要給助理而非給立委，此時修法就要集思廣益，多諮詢法律界人士及助理工會的助理們，讓其充分了解修法後的結果；因此多多聽取民意及多想想助理費之法律的性質，大家才能掌握其重要性及正當性，才能讓修法完美。

徐國勇指出，但最近國民黨修法都是恣意而行，完全沒有經過討論，很多法案直接逕送二讀，這是違反了國父思想。因為國父說過，少數服從多數，但多數也要尊重少數，而尊重少數的體現，就是要充分討論。

徐國勇批國民黨修法之程序，不僅違背國父思想，也違反民主原則，是變相的集權，所以他呼籲任何法案都要經過討論。他並舉財劃法就是最好的一個例子，連討論都不討論，甚至不給行政院長發表其行政權異議之發表，請大家思考這種立法院是大家所要的嗎？

民進黨秘書長徐國勇被問及助理費修法爭議，侃侃而談。（讀者提供）

全國神農大帝協進會，今（7）日在苗栗縣大湖鄉龍天宮舉辦祈安慶成暨全國神農大帝大會師，立法院長韓國瑜受邀出席。（讀者提供）

全國神農大帝協進會，今（7）日在苗栗縣大湖鄉龍天宮舉辦祈安慶成暨全國神農大帝大會師，民進黨秘書長徐國勇代表賴清德總統受邀出席。（讀者提供）

