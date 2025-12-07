中國殲15雷達照射日戰機 軍事專家：測試日本底線

中國遼寧號艦載機殲-15，對日本自衛隊F-15戰機進行間歇性雷達照射。（美聯社資料照）

中國殲15戰機在沖繩本島東南方的公海上空，對日本自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎7日凌晨召開記者會，指此事令人「極為遺憾」，已向中方表達強烈抗議。軍事專家分析，這絕非中方的「例行訓練」，而是赤裸裸的敵意展現，意在測試日本的底線。

《日本經濟新聞》等報導，由中國海軍航空母艦「遼寧號」起飛的殲15戰機，對日本航空自衛隊的F15戰機進行間歇性雷達照射，當時自衛隊戰機正執行應對侵犯領空的任務。

對此，曾任台灣戰爭學院榮譽講座的廖宏祥今日受訪表示，戰機雷達運作主要分為「搜索」與「追蹤／火控」2種模式。前者僅是大範圍掃描，而後者是將雷達波束高強度聚焦於單一目標，在鎖定目標時，會將雷達波束高度聚焦，並轉換為連續波或高重複率脈衝波。RWR系統一旦識別到這種高功率、持續性的鎖定信號，就會立即將其定義為最高級別的威脅。

廖宏祥說明，被鎖定的戰機座艙內的雷達預警接收系統一旦識別到這種高功率、持續性的鎖定信號，會發出急促且尖銳的警報聲。被鎖定方必須立即實施高G力的戰術機動進行閃避，甚至在可能觸發自衛反擊。因此這絕非中方的「例行訓練」，而是赤裸裸的敵意展現，意在測試日本的底線。

廖宏祥指出，此次針對日本的鎖定並非單一偶發事件，而是北京長期以來在印太地區實施「灰色地帶」脅迫的一環。早在2013年1月，解放軍海軍護衛艦就曾對日本海上自衛隊護衛艦「夕立號」及戰鬥直升機實施火控雷達照射。

廖宏祥舉例，2022年2月，1艘解放軍海軍艦艇在阿拉弗拉海向1架澳洲空軍P-8A反潛巡邏機發射軍用級雷射。同年5月，解放軍殲16戰機更在南海對澳洲P-8A時釋放干擾絲，導致其被捲入澳機引擎，造成飛安嚴重威脅。

廖宏祥分析，解放軍頻繁使用火控雷達鎖定，其戰略目的至少有三：首先是「切香腸」戰術（Salami Slicing），通過重複這種「未達戰爭門檻」的高風險行為，逐步改變現狀，試圖讓周邊國家將這種挑釁視為「新常態」而放棄反制。

其次，是測試美日同盟與區域聯防的反應速度，觀察當盟國遭受準攻擊威脅時，美國的介入程度與情報支援效率。第三則是心理戰，試圖造成第一線軍人壓力，誘使對手因壓力過大而誤判，屆時北京便可將衝突責任推卸給對方。

廖宏祥建議，面對這種全方位的灰色地帶威脅，台灣不能置身事外。本次日本政府迅速公佈共軍挑釁細節的作法，值得我國借鏡。國防部應在適當時機，公布共軍對我實施雷達鎖定或危險逼近的電子頻譜證據與影像，以主動掌握話語權。

廖宏祥強調，日本與台灣同樣面臨越來越具侵略性的中國。賴政府應積極尋求納入美日澳菲的區域情報交換機制，和數據鏈路整合，建立即時威脅通報系統。當解放軍在東海鎖定日機時，台灣空軍亦應同步提升戒備，形成「一方有事，八方預警」的聯防態勢。當然擴大軍事情報協調的前提是台灣應確實執行反情報任務，避免中國間諜刺探，破壞國際合作的努力。

他指出，同時賴政府應教育民眾辨識「灰色地帶」衝突的本質。現代戰爭不一定是飛彈落下才開始，更多時候是心理與認知的攻防。當社會大眾了解火控雷達鎖定是解放軍的試探，而非即將開戰的信號時，便能減少社會恐慌，凝聚抗敵意志。

