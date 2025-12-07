為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    解釋「小紅書被禁」法源依據 沈伯洋：就是因為詐騙

    2025/12/07 13:46 即時新聞／綜合報導
    沈伯洋今提到，這次小紅書被限制，是因為詐騙，「也只能因為詐騙」；不過沈表示，有許多人不了解小紅書在國安上的疑慮，雖於此次事件無關，但這是大家最終要面對的問題。（資料照）

    行政院以中國社交軟體「小紅書」不配合政府反詐騙作為，下令封鎖1年，引起社群熱議。民進黨立委沈伯洋今（7日）在臉書發文提到，這次小紅書被限制，是因為詐騙，「也只能因為詐騙」；不過沈伯洋表示，有許多人不了解小紅書在國安上的疑慮，雖於此次事件無關，但這是大家最終要面對的問題。

    沈伯洋指出，小紅書雖然被懷疑是統戰工具，也有言論審查、智慧財產權的爭議，更有大量資安問題，但這都不是它被限制的原因，理由很簡單，因為以上因素目前都「沒有法律工具」可以直接限制接取網站。

    沈伯洋表示，現行法律上，能夠因為「某種理由」而「限制連接網路平台/網站」，主要只有「兒少性剝削」、「詐騙」、「性相關被害影像外流」等原因，因此這次小紅書被限制，是因為詐騙。「也只能因為詐騙」。

    沈伯洋提到，依照《打詐專法》，若要限制網路平台，有2條路徑，分別是27條（未設代表人）與42條（緊急處置），政府這次用的是42條，反對方要爭執，會針對「緊急處置」的文義解釋或從年限挑戰比例原則。

    沈伯洋分析：「因為這次是『停止解析』，國人可不可以用DNS繞開？可以。有人會問，那能繞開不就等於沒擋嗎？但以比例原則來看，畢竟這不是39條那種漸進式處罰；在『緊急處置』下又要符合比例原則，雖然DNS能繞過，但也已暫時提高了接觸詐騙的門檻與成本。」

    沈伯洋最後則說：「其實我最有意見的，是許多人對於小紅書在國安上疑慮的不瞭解。雖然與本案無關，但那才是我們最終要面對的問題。」

