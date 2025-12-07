為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍擬12日強推反年改修法 鍾佳濱痛批：拿全人民稅金來補

    2025/12/07 13:45 記者林哲遠／台北報導
    藍營力推反年改修法，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今受訪說明此修法爭議。（資料照）

    國民黨力推停砍公教退休金修法，藍委翁曉玲預告，最快於12日在立法院會完成三讀，並強調這次修法沒有所謂恢復18％優惠存款問題，更主張退撫基金不會破產，因為政府有最後支付責任。對此，立院民進黨團幹事長鍾佳濱今強調，人民不是因為18％優惠存款單一的原因進行年金改革，而退撫不會破產是因國民黨要拿全人民的稅金來補，更加會引起人民的憤慨。

    國民黨團及立委提出「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」、「公立學校教職員退撫條例修正草案」等多項停止公教年改的相關修法，重點包括：退休所得替代率不再調降、退休所得隨在職人員調薪而調整，或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。

    鍾佳濱接受本報訪問時批評，翁曉玲沒有參與過2016年開始的年金改革，顯然自己創造了三個假命題。首先，人民不是因為18％優惠存款單一的原因進行年金改革，而是因為公教享有與其他職業類別顯不相稱的退休福利才去推動年金改革，現在還在享受18％的人已相對稀少。

    鍾佳濱續指，第二，翁曉玲稱停砍年金改革不會破產，是因為其立法內容要求政府保證退撫基金不會破產，那就要拿全人民的稅金來補，更加會引起人民的憤慨，這當然是人民不能接受的。

    第三、針對翁曉玲指稱政府有最後支付責任、是政府作為雇主不可推卸的責任，鍾佳濱表示，翁把職業年金、保險年金混為一談，現在政府有最後支付義務的是屬於社會保險包含勞工保險、公教保險；但翁修的是退撫基金。

    鍾佳濱說明，勞工保險、公教保險既然是社會保險由政府主辦，當然政府負有最後支付義務，但退休撫卹不管是勞工退休，還是公務人員的退休，都是職業年金，是自己存錢自己領。所以政府在不同的階段，因為這個制度的調整有給予挹注，但不是由政府來承擔最後支付的責任。

