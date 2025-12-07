破心結傳言！鄭麗文與盧秀燕同台抱抱 兩人互稱好姊妹

鄭麗文（左三）與盧秀燕（右三）相擁，要打破外界有心結的傳言。右二為立法院副院長江啟臣，右一為立委羅廷瑋，左三為立委楊瓊瓔，左二為國民黨秘書長李乾龍。（記者蘇金鳳攝）

外界臆測台中市長盧秀燕因支持國民黨黨主席的人選並非當選的鄭麗文，因此兩人產生心結，今天國民黨台中市黨部慶祝黨慶，盧秀燕為打破謠言，特地延後15分到場，跟鄭麗文同台，兩人還熱情相擁；雙方受訪都說「交情很好」；盧秀燕強調，她跟鄭麗文是「好姊妹」，有很好的私交；鄭麗文則說，建議外界不需要想要挑撥及見縫插針，她跟盧是「長年姊妹情」。

國民黨今天在台中市中央公園附近舉行黨慶及新任中市黨部主委的布達，由於從鄭麗文選上黨主席之後，從就職到日前到台中市，兩人都未同框過，因此被解讀有盧跟鄭兩人有心結，

盧秀燕原定10點半要到達，而鄭麗文是11點，為打破外界的傳言，盧秀燕特意延後到10點45分才到場，以配合鄭麗文到場時間，鄭麗文因為先到南投參加黨慶後，才趕到台中市，一上台就跟盧秀燕熱情擁抱。

盧秀燕接受媒體訪問時表示，每年黨慶都會來，下班有私人行程，她是國民黨的黨員，每年黨慶幾乎都會來。

至於是否跟鄭麗文有心結？她說，「不會」，選第一任參選市長情況不好，大家都沒有信心，但她的選前之夜是鄭麗文承辦，一手策劃，兩人是好姊妹，有很好的私交。

鄭麗文受訪也表示，她跟盧秀燕非常長年的姊妹情，她覺得外界真的不需要挑撥及見縫插針，是沒有用的，她跟市長關係好；所以她也看到市長這陣子非常辛苦，感受到盧媽的一心為台中市政的付出，台中市也在盧媽的領導下有目共睹，市民最力挺的市長，希望國民黨團在盧媽的基礎下繼續為台中市民服務。

國民黨主席鄭麗文（圖中著黑色套裝者）今天參加台中市黨部黨慶活動，一上台就跟台中市長盧秀燕（右四）抱抱，要打破心結傳言。（記者蘇金鳳攝）

