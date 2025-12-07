為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    李宗翰挺憲後援會成立 展現溪北支持力量

    2025/12/07 13:00 記者王涵平／台南報導
    南市議員李宗翰挺憲後援會今由林俊憲授旗成立，前南市議長賴美惠擔任榮譽會長，超過三千位支持者與會，林俊憲拜託鄉親全力相挺。（林俊憲服務處提供）

    南市議員李宗翰挺憲後援會今由林俊憲授旗成立，前南市議長賴美惠擔任榮譽會長，超過三千位支持者與會，林俊憲拜託鄉親全力相挺。（林俊憲服務處提供）

    南市議員李宗翰挺憲後援會今由林俊憲授旗成立，前南市議長賴美惠擔任榮譽會長，超過三千位支持者與會，林俊憲拜託鄉親全力相挺。

    補教名師呂捷、南市議會副議長林志展以及南市議員李宗翰、王宣貿、黃肇輝、周嘉韋、蔡筱薇、李宗霖、林依婷、沈家鳳議員服務處代表、郭鴻儀議員服務處代表及在地里長現身力挺。呂捷指出，作為一名長期研究台灣發展脈絡的歷史老師，極力推薦林俊憲所推出的政見，林的政策方向不僅呼應當前社會結構變化與世代需求，更能在關鍵時刻為台南帶來具體務實的進步動能。

    賴美惠強調林俊憲學經歷優秀，長期深耕台南，熟悉中央與地方治理脈絡，相信是最能團結民進黨的人選，帶領台南持續向前。李宗翰表示，今年天災重創大新營，但在災後重建工作上，林俊憲發揮協調能力，媒合儲能公司調度可移動式電力設備供鄉親充電使用，同時召集志工和廠商協助鋪設帆布、清運廢棄物、整理家園，另外也深入了解在地產業受損情況，並與中央單位討論產業重建、為地方振興觀光。

    林俊憲則回顧今年丹娜絲風災與728豪雨對溪北造成的重創，對於鄉親承受的辛苦都感同身受，尤其針對電線桿倒塌導致的大規模停電問題，已向中央爭取沿海地區電線桿地下化，另外也修正重建風災特別條例加發2萬元，協助大家加速重建家園。

    面對淹水與風災的長期挑戰，林俊憲在去年凱米颱風導致八掌溪潰堤時，第一時間要求水利署修復堤防，並向行政院爭取復耕經費，協調清除75萬立方公尺土砂，讓後壁上茄苳地區約60公頃遭掩埋的農地能再次種作。

    林俊憲強調社福政見包括老人健保費全額補助、重陽禮金翻倍、敬老卡每月500元計程車補助、免費帶狀疱疹（皮蛇）疫苗，以及擴增社區共餐據點。

    南市議員李宗翰挺憲後援會今成立，超過三千位支持者與會。（林俊憲服務處提供）

    南市議員李宗翰挺憲後援會今成立，超過三千位支持者與會。（林俊憲服務處提供）

