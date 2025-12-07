為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蔣萬安哪一句反對打擊犯罪？ 北市府反擊劉世芳：等看打詐成績

    2025/12/07 12:47 記者何玉華／台北報導
    台北市政府副發言人蔡畹鎣。（資料照）

    台北市政府副發言人蔡畹鎣。（資料照）

    行政院以中國社交軟體「小紅書」不配合政府反詐騙作為，下令封鎖1年，被台北市長蔣萬安批評「民進黨反中反到自己變成共產黨」，內政部長劉世芳今（7）日受訪反問，這樣說的人是在反對打擊犯罪嗎？台北市政府副發言人蔡畹鎣回應說，蔣萬安的說法哪一句、哪一字是反對打擊犯罪？大家等著看小紅書遭禁後內政部能交出如何亮眼的打詐成績。

    劉世芳今天上午出席新北市樹林濟安宮五朝圓醮祝聖大典暨團拜儀式前受訪，對蔣萬安批評行政院打詐中心封鎖小紅書是「反中反到自己變成共產黨」表示，台灣是一個自由民主法治的社會，內政部警政署刑事局依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，來龍去脈非常清楚；有人在濫用說已侵犯到或是牽制到言論自由，這樣說的人，「是不是要反對警政署打擊犯罪，尤其是打擊詐欺犯罪」。

    她強調，小紅書沒有在台灣落地，不遵守台灣的自由法治與相關規範，難道小偷到你家時，還要跟小偷說「這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西」，那就代表台灣沒有法治，怎會是箝制言論自由。

    蔡畹鎣重述蔣萬安的說法，「打擊詐騙一定要做，但標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的作法沒有章法、甚至別有目的。如果民進黨政府執意要這樣做，那我們就一個月後共同檢視成效。」反問全文哪一句、哪一字是反對打擊犯罪？大家等著看小紅書遭禁後、內政部能交出如何亮眼的打詐成績。

    蔡畹鎣表示，劉世芳的發言是刻意扭曲事實。數位發展部公布的詐騙來源比例中，小紅書根本不在主要媒介之列，質疑中央的作法是「對症下藥」，還是政治操作？她反問說，民進黨創黨主張是捍衛言論自由，什麼時候開始一個號稱要追求百分之百言論自由的政黨，竟轉頭教訓大家不要濫用言論自由？「到底是內政部，還是中宣部？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播