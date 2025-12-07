為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蘇巧慧：小紅書不理防詐騙還違反15項資安規範 政府當然要處理

    2025/12/07 13:16 記者黃政嘉／新北報導
    台北市長蔣萬安批禁小紅書是變共產黨，參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧表示，小紅書已讀不回政府防詐騙作為，還違反15項資安規範，政府當然要有所作為來處理。（記者黃政嘉攝）

    台北市長蔣萬安批禁小紅書是變共產黨，參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧表示，小紅書已讀不回政府防詐騙作為，還違反15項資安規範，政府當然要有所作為來處理。（記者黃政嘉攝）

    中國社交軟體「小紅書」近2年涉入1706件詐騙案，卻不配合我國反詐騙，中央政府下令「網際網路停止解析與限制接取」1年。台北市長蔣萬安昨天（6日）批評行政院長卓榮泰「民進黨反中反到自己變成共產黨」。對此，參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧今天受訪回應，政府種種的防詐騙作為，小紅書已讀不回，還違反15項資安規範，政府當然應該要有所作為來處理。

    蘇巧慧今出席樹林濟安宮五朝圓醮祝聖大典暨團拜儀式前接受媒體聯訪，對於蔣萬安批評「民進黨反中反到自己變成共產黨」的言論，她強調，台灣是一個民主國家，「我們從來沒有禁止人民去上中國的任何網站」，但台灣也是一個法治國家，所以政府的種種防詐騙、反詐騙的作為，其他的網路服務商都和政府一起合作，提供反詐騙的合作方案，唯獨小紅書，已讀不回，而且還違反了政府的15項資安規範，「所以政府當然應該要有所作為來處理」。

    民進黨立委蘇巧慧說，政府種種防詐騙作為，其他網路服務商都與政府合作，唯獨小紅書已讀不回。（記者黃政嘉攝）

    民進黨立委蘇巧慧說，政府種種防詐騙作為，其他網路服務商都與政府合作，唯獨小紅書已讀不回。（記者黃政嘉攝）

