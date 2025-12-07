為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    南投縣國民黨慶黨慶嗨翻 邀鄭麗文跳「小蘋果」轉圈扭腰擺臀

    2025/12/07 13:10 記者陳鳳麗／南投報導
    前排右起立委馬文君、縣長許淑華、黨主席鄭麗文、主委有好、民眾黨立委麥玉珍歡樂跳「小蘋果」。（記者陳鳳麗攝）

    前排右起立委馬文君、縣長許淑華、黨主席鄭麗文、主委有好、民眾黨立委麥玉珍歡樂跳「小蘋果」。（記者陳鳳麗攝）

    國民黨南投縣黨部今天（7日）慶祝131周年黨慶，並布達新任主委游顥，黨主席鄭麗文親自到場頒發派任書，與兩位老黨員合切生日蛋糕，會中最歡樂的是邀鄭麗文、縣長許淑華等人大跳改編版「小蘋果」，全場氣氛嗨翻。新任主委游顥表示，會在過年前後底定議員、鄉鎮長名單，加速整合。

    國民黨南投縣黨部131週年黨慶暨新任主委游顥布達典禮上午在南投市心園婚宴會館舉行，黨主席鄭麗文今天首站即前來南投，除與到場黨員大合照、為黨慶唱生日快樂歌等例行儀式外，就是與許淑華等人到台上，與多名年輕黨員大跳改編版「小蘋果」，不只要高喊「嗨」，還要轉圈、扭腰擺臀，在司儀的帶動下，氣氛嗨到最高點。鄭麗文說：「全身最靈活的只有一張嘴，身體其實不是很協調，今天跳舞可說是上任後最嚴峻的考驗！」

    鄭麗文今天也頒發縣黨部主委派任書給新任主委游顥，期勉明年南投縣的選舉揮出全壘打，而游顥則強調，在過年前後縣議員和鄉鎮長提名名單就會底定，將會全速整合，而縣黨部也會成立新媒體小組，為選舉發揮新功能。

    國民黨主席鄭麗文（左）頒發縣黨部主委派任書給游顥（右）。（記者陳鳳麗攝）

    國民黨主席鄭麗文（左）頒發縣黨部主委派任書給游顥（右）。（記者陳鳳麗攝）

    司儀指揮大家轉身、扭腰搖臀。（記者陳鳳麗攝）

    司儀指揮大家轉身、扭腰搖臀。（記者陳鳳麗攝）

    鄭麗文（中）跟資深黨員等人唱生日快樂歌。（記者陳鳳麗攝）

    鄭麗文（中）跟資深黨員等人唱生日快樂歌。（記者陳鳳麗攝）

