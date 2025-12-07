中國3公務船台海進行搜救演練 海巡署：灰色襲擾及認知作戰

海巡署堅定執法立場，嚴密監控中國艦船動態。（記者姚岳宏翻攝）

中國官媒《中新社》報導，中國福建海事局昨聯合交通運輸部東海救助局，出動「海巡〇六」等3艘公務船，首度在位於澎湖西南方的「台灣灘」海域舉行所謂「搜救應急演練」。海巡署今天指出，中方3艘公務船於台灣海峽中線以西、近中方水域演練，雖號稱「執法」，但實質就是「騷擾」我國，並混淆海域位置進行認知作戰，海巡經聯合情監偵、全程掌握中國艦船動態，現海域狀況都正常。

該報導宣稱，這是中方相關部門首度在「台灣灘」（中稱台灣淺灘）海域舉行搜救演練，隨後更在台灣海峽中部海域展開「專項執法」，巡查範圍涵蓋通航密集區及事故多發區。中國官媒高調釋出多張無人機空拍照片，展示船隊在海上編隊航行的畫面，政治宣傳意味濃厚。

海巡署表示，繼上月28日駁斥福建海警宣稱位於金門附近海域執法巡查，本質就是對我國「騷擾」，不是執法，昨日中國又以魚目混珠的不實措詞，混淆海域位置，旨在對我國進行灰帶侵擾及認知作戰。海巡署堅定執法立場，嚴密監控中國艦船動態，全天候守護海域安全，維護國家主權與海洋權益，請國人放心。

