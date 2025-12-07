為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    大勝勞工！公教月退逾5萬元 KMT提反年改修法可領更多

    2025/12/07 12:23 記者陳鈺馥／台北報導
    立法院國民黨團及立委推動反年改修法，已提出多項「停砍年金」修正草案，最快預計12日三讀通過。（資料照）

    立法院國民黨團及立委推動反年改修法，已提出多項「停砍年金」修正草案，最快預計12日三讀通過。（資料照）

    國民黨強推反年改修法，提出多項「停砍年金」修正草案，將恢復公教人員月退俸隨現值待遇調整，最快將於本月12日三讀闖關。據分析，公教人員2025年平均實支月退所得均超過5萬元，且有法定調整機制，約相當現職者7成月薪，相較百萬勞工勞退每月領不到2萬元，與公教平均月退相比，有極大落差。

    根據去年底的勞保老年年金給付統計，「平均月領」1萬9344元，近54％、超過百萬勞工每月領不到2萬元；勞退新制帳戶以最新至2025年1月底的數據來看，平均每月約可領6400元。兩項加總，每月合計約領2萬5000元。

    值得注意的是，年改前，2017年退休者的月退休所得平均為5.19萬元；年改後，各年度新退休者的實支月退金額反而持續增加，2023年退休者平均有5.85萬元。

    銓敘部報告指出，公教人員2025年平均實支月退所得都超過5萬元，並有法定調整機制。約相當現職者7成月薪，略低於高考初任者，不亞於全國受僱者平均月經常性薪資。

    銓敘部彙整，2025年全體退休公務人員平均實支月退休所得是5萬656元，退休教育人員是5萬7973元，公、教平均超過5.5萬元的占比分比有33%和68%，超過6萬元者有21%和41%，職等高的退休者自然是更高。

    此外，退休警察人員平均實支月退休所得是5萬3291元，高於其他公務人員，且依照剛修正的「警察人事條例」估算，有大多數警察人員月退所得將再顯著增加。

    銓敘部指出，年改後的退休者，因現職人員有多次調薪，平均實支月退休所得都高於上述全體平均數。公務人員自2019年的5萬1546元增至2025年的5萬8995元，教育人員則由5萬8688元增至6萬3934元。和初任不久的現職公務人員比較，已退休者平均月所得並不遜色。

    銓敘部強調，月退休所得有隨CPI變動的法定調整機制，年改迄今調整2次累計6%。這幾年CPI增幅遠超過以往穩定時期，估算到2029年時，應該會累計再調整約5%以上，屆時平均實支月退休所得和現在不會差距太大。等到2030年以後，退休所得替代率不會再調降，實支月退休所得就只會調高。

    銓敘部直指，最後，2029年所得替代率上限為60%，其金額約相當於各職等最高俸級現職工作者月薪的71%。如提早到2026年停止調降，替代率為66%，實際上約相當於78%，再提早至2023年，替代率為69%，實際上約相當於81.6%。這樣的退休所得替代率，都比OECD國家社會保險替代率平均略超過50%為高。

