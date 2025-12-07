為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國海警首度澎湖淺灘搜救演練 澎湖漁民重要漁場受到威脅

    2025/12/07 12:52 記者劉禹慶／澎湖報導
    中國首次在台灣澎湖灘，舉行緊急應變救難演練。（翻攝網路）

    中國福建海事局與交通運輸部東海救助局昨（6）日首次舉行「台灣澎湖淺灘海域搜救應急演練」，隨後執行「台灣海峽中部海域專項執法行動」，此演習被視為中國企圖跨越海峽中線，步步進逼，澎湖漁民首當其衝，賴以為生的重要漁場飽受威脅。

    ​雖然此次中國出動參與演習船艦包括「海巡06」 、「東海救115」 、「海巡0802」，規模不大，但象徵意義大於實質意義，中方稱巡查區域有台灣淺灘、台灣海峽中部、通航密集區、事故多發區等水域，台灣淺灘就是台灣灘，為澎湖漁船重要漁場，除了主權宣示意味，更直接影響澎湖漁民作業權益。

    去年澎湖漁船大進滿88號曾被中國海警扣押，兩岸執法區域以海峽中線為界，海峽以西為中國海警船執法範圍，海峽以東則是台灣海巡署管理，此次演習被外界視為中國企圖跨越海峽中線，採步步進逼之勢，並一口氣將台灣中部海域納入。

    台灣灘又名台灣堆、台灣淺灘、台灣淺堆，是台灣海峽南部海床的一群淺丘，位於澎湖七美西南方約30海里，相當於海峽中線南端，西接中國福建漳浦沿海區的萊嶼列島和廣東的南澎列島。此區水深多介於8至40公尺，部分地勢較高的區域在低潮時會露出海面，擁有豐富的生態資源，也是重要的漁場，澎湖漁民稱為南淺漁場。

    昔日台灣淺灘遭中國砂石船大量入侵，盜採砂石建設中國南海管轄島嶼，已嚴重破壞當地海洋資源，現在又藉演習之名，企圖納管澎湖傳統漁場主權，讓澎湖漁民擔心不已！

    今年澎湖小管季由於不敢越界海峽中線以西，導致產量銳減，如今若台灣淺灘再成禁地，恐將衝擊澎湖白金土魠產量，值得相關單位重視。

    澎湖大進滿事件後，台灣海巡隊與中國海警船常在海峽中線對峙。（海巡署提供）

