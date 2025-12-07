賴清德稱中華民國寫進憲法有助團結 鄭麗文：直接廢除台獨黨綱

國民黨主席鄭麗文（中）說，賴清德主席應直接廢除台獨黨綱。（記者陳鳳麗攝）

賴清德總統昨在「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇致詞表示，「中華民國」寫進憲法有助團結台灣社會，國民黨主席鄭麗文今針對賴總統發言表示，10天前就有提醒賴不要玩火，既然沒有台獨的問題，就請賴主席直接廢除台獨黨綱，跨出團結中華民國最關鍵的一步。

鄭麗文上午到南投市，參加國民黨南投縣黨部慶祝黨慶暨主委就職典禮，被媒體問到「賴清德總統昨日提中華民國民寫入憲法，有助團結台灣社會」的看法時，重申她10天前就要賴不要點火、玩火，想不到他10天後就幫自己找樓梯下，一個國家元首對國家定位要穩定清楚，而不是策略性不斷變化，既然賴說沒有台獨問題，沒有台獨的必要，就勸告賴主席直接廢除台獨黨綱，讓大家相信賴說的話是真的，而這就是跨出團結中華民國最關鍵的一步。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文說，中華民國是一中憲法，保障人權，賴卻對中配（陸配）毫不留情的歧視，中華民國是一個尊重地方自治的憲法，對地方政府財源死抓著不肯放，希望不要再內耗，不要拿中華民國四個字玩廉價的政治遊戲。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法