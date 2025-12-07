為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴清德稱中華民國寫進憲法有助團結 鄭麗文：直接廢除台獨黨綱

    2025/12/07 11:52 記者陳鳳麗／南投報導
    國民黨主席鄭麗文（中）說，賴清德主席應直接廢除台獨黨綱。（記者陳鳳麗攝）

    國民黨主席鄭麗文（中）說，賴清德主席應直接廢除台獨黨綱。（記者陳鳳麗攝）

    賴清德總統昨在「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇致詞表示，「中華民國」寫進憲法有助團結台灣社會，國民黨主席鄭麗文今針對賴總統發言表示，10天前就有提醒賴不要玩火，既然沒有台獨的問題，就請賴主席直接廢除台獨黨綱，跨出團結中華民國最關鍵的一步。

    鄭麗文上午到南投市，參加國民黨南投縣黨部慶祝黨慶暨主委就職典禮，被媒體問到「賴清德總統昨日提中華民國民寫入憲法，有助團結台灣社會」的看法時，重申她10天前就要賴不要點火、玩火，想不到他10天後就幫自己找樓梯下，一個國家元首對國家定位要穩定清楚，而不是策略性不斷變化，既然賴說沒有台獨問題，沒有台獨的必要，就勸告賴主席直接廢除台獨黨綱，讓大家相信賴說的話是真的，而這就是跨出團結中華民國最關鍵的一步。

    鄭麗文說，中華民國是一中憲法，保障人權，賴卻對中配（陸配）毫不留情的歧視，中華民國是一個尊重地方自治的憲法，對地方政府財源死抓著不肯放，希望不要再內耗，不要拿中華民國四個字玩廉價的政治遊戲。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播