為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    求職5萬、育兒10萬！民進黨翻玩《影后》、《想見你》秒懂青年就業補助

    2025/12/07 10:44 記者陳昀／台北報導
    民進黨今釋出最新「就業青年政策懶人包」影片，將《影后》、《想見你》等8部優質台灣戲劇作品融入政策情境。（圖擷取自民進黨YouTube）

    民進黨今釋出最新「就業青年政策懶人包」影片，將《影后》、《想見你》等8部優質台灣戲劇作品融入政策情境。（圖擷取自民進黨YouTube）

    民進黨今釋出最新「就業青年政策懶人包」影片，將《影后》、《想見你》等8部優質台灣戲劇作品融入政策情境，由年輕黨工主演，用充滿戲劇張力的方式，緊湊細膩地演繹青年從畢業到就業會遇到的所有真實生活困境，提及與說明各種適用政策和補助。

    民進黨指出，故事主角邱庭從畢業求職之際開始闖關，由《爸媽叫我不要談政治》共同主持人艾立和昕佑融入角色擔任「宣傳大使」，解釋如何善用補助和津貼。如初次尋職可參考「支援青年就業計畫」有高達近5萬元獎勵金；先僱後訓的「青年就業旗艦計畫」，讓青年不必為實力升級擔憂；因應國際局勢影響造成減班休息的「勞工再充電計畫」，每月可領高達1萬6300元的津貼，且有多元免費的培訓課程；育兒方面則有「擴大生育補助」方案，發放每胎10萬元補助。此外，合計最高 60天 且可彈性以「日」申請育嬰假，成為雙薪家庭的生活得力助手。

    民進黨表示，此波宣傳亮點重重，不僅重現台劇《鬼才之道》、《你的婚姻不是你的婚姻》、《影后》和《想見你》，以及電影《郊遊》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《咒》和《千禧曼波》等經典場景與台詞，串起世代記憶，展現民進黨在影音文宣方面下足功夫，給予年輕黨工發揮創意的舞台，以及賴政府對青年生活全方位支持的決心與政策擬定的實用性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播