中國央視惡意報導慰安婦歷史 婦援會要求更正道歉

婦女救援基金會過去舉辦台灣慰安婦特展，現場展示慰安婦的藝術作品，流露出阿嬤們承受半世紀的痛苦心聲。（資料照）

中國中央電視台日前採訪婦女救援基金會有關台灣慰安婦歷史，採訪前承諾不涉及攻擊台灣、日本等政治操作，不料報導播出竟以「反戰反賴，台灣各界批評民進黨媚日謀獨」為題，使慰安婦歷史被誤用來攻擊台日，婦援會要求央視更正道歉，還提到反對中國對台「文攻武嚇」。

婦援會今（7日）聲明指出，「阿嬤家和平與女性人權館」由婦援會2016年成立，是台灣首座以慰安婦人權運動為基礎、並連結女性人權與和平安全議題的常設場館，而日前央視以二戰結束80週年專題為名，要採訪慰安婦歷史，婦援會基於教育使命同意拍攝，央視記者承諾不涉及攻擊台灣、日本等政治操作。

請繼續往下閱讀...

但央視5日播出節目，以部分勞團上街抗議「反賴反戰」新聞為題，指台灣各界批評民進黨「媚日謀獨」，加上邱毅說總統賴清德讓台灣人做日本馬前卒，再連結慰安婦是日本犯下嚴重反人類罪例證等，將慰安婦歷史與不同事件拼湊連結，進行政治攻擊。

對此，婦援會聲明抗議，指央視刻意剪接、扭曲脈絡，使慰安婦歷史被誤用為攻擊台灣與日本政府的工具，嚴重誤導視聽與損害婦援會與阿嬤的聲譽，批央視以不當手段取得並挪用採訪內容，違反媒體倫理，造成重大誤導，要求立即更正與道歉，否則未來將全面拒絕央視採訪。

婦援會也主張和平及反對侵略，反對任何國家發動戰爭，包括中國以文攻武嚇對台灣進行的侵略行為，更支持為保衛台灣安全的國防與民防準備，並強調婦援會將持續秉持慰安婦阿嬤「追求真相、不陷仇恨」的遺志，深化性別與人權教育，不容歷史傷痛被利用為政治鬥爭的工具。

