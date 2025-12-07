傳將減1席 台中市東南區議員選舉提前開打

下屆台中市議員選舉傳東南選區席次將減一席，提前引爆激戰。（記者蘇金鳳攝）

距離明年市議員選舉剩不到1年，各政黨已展開提名作業，台中市議員傳出東南選區將減一席，攪亂一池春水，現任民進黨市議員鄭功進原本想退休，由兒子鄭紹頡參選接棒，除了國民黨兩位現任議員李中、林霈涵基層實力雄厚，黨內現任議員陳雅惠及前市議員何敏誠的兒子何昆霖也將參選；鄭功進表示，若東南區應選席次由5席減為4席，他會再繼續披戰袍。

對於各界的疑惑，台中市民政局長吳世瑋表示，下一屆應選席次，要等到明年5月才能確定。

由於台中市人口有增加，但各地增長不一，因此傳出下一屆市議員選舉可能北屯區將增加一席，由應選6席改為應選7席，東南區則少1席，應選5席改為應選4席，讓此兩區成為下一屆激烈戰區之一。

以東南選區而言，民進黨現任有鄭功進、陳雅惠2人，目前由於席次尚未確定，下屆選舉提名仍以應選5席規劃，預計提名「2+1」席，陳雅惠繼續爭取連任，鄭功進因為已經擔任多屆市議員，有意交棒給兒子鄭紹頡，但面對下屆席次可能減少的變數，面對已有一任經驗的陳雅惠，還有樂成宮董事長、前市議員何敏誠兒子何昆霖要參選，若鄭紹頡以新人身分參選，壓力不謂不大，因此鄭功進表示，在此情況下將繼續參選。

此外，國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，國民黨現任市議員將優先提名，因此東南區會先提名現任的李中及林霈涵，因此該為應選4席並不影響，若維持應選5席，會再開放一席讓黨員參選。

另外，民眾黨基層也傳出認為東南區應「空降」一席，雖然台中市黨部主委陳清龍表示目前並未如此考量，若民眾黨最後如此決定，戰況更激烈。

