「你累了嗎？」 AI照護機器人被盧秀燕問倒 答錯衛福部長名字

盧秀燕原本想與愛寶演一場「科技+政績」雙加分秀，不料愛寶不但答錯部長名字，還反問醫院財務狀況。（記者蔡淑媛攝）

台中市立醫院老人復健綜合醫院正式開幕，為台中市首座市立醫院，衛福部長石崇良、台中市長盧秀燕到場見證，委託營運的中國醫藥大學醫療體系安排AI照護機器人「愛寶」亮相。盧秀燕原本想與「愛寶」演一場「科技+政績」雙加分秀，不料「愛寶」不但答錯部長名字，還反問醫院財務狀況，意外成「人機鬥嘴」插曲，成為全場焦點。

醫院說明「愛寶」機器人功能為引導病人及衛教說明，盧秀燕現場測試「愛寶」互動功能，先試水溫問「愛寶」長者可以注射哪些公費疫苗？「愛寶」想了幾秒後正確回答肺炎鏈球面疫苗等，盧秀燕接著問「市府賺很大，中醫大投資市立醫院84億，變成157億，請問新任的衛福部長是誰」沒想到「愛寶」就搶話反問「你講的財務狀況？」立刻引來哄堂大笑。

盧秀燕不放棄，再問「新任的衛福部長會補助很多，新部長叫什麼名字」，「愛寶」卻說出前任部長「邱泰源」讓現場氣氛頗為尷玠，現場即笑稱沒來得及更新，石崇良則看了「愛寶」的螢幕，緩頰說「螢幕有打出正確名字！」

盧秀燕仍不放棄，再問「愛寶」新任部長是誰，不料「愛寶」似乎也鬧脾氣，不再回話，盧秀燕眼看下不了台再問，「愛寶」疑似語音斷訊說不清楚，最後眾人也笑問「愛寶」「你累了嗎」，最後盧也稱，這證明「沒有套招」，原本啟用典禮瞬間變成另類「喜劇現場」。

最後媒體聯訪時，石崇良讚中市醫有智慧醫療，導入AI協助，解決人力短缺及個人化醫療精準照顧，相信會成為台灣面對高齡化醫療轉型的典範，帶動台灣醫療的轉型。

盧秀燕現場測試愛寶互動．卻出現搶話、答錯的意外插曲。（記者蔡淑媛攝）

