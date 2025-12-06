為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍台中市長用徵召？楊瓊瓔喊話初選 江啟臣曖昧不表態

    2025/12/06 22:32 記者蔡淑媛／台中報導
    是否參選台中市長？江啟臣（左2）表示，「時間到了再跟大家報告。」（江啟臣提供）

    是否參選台中市長？江啟臣（左2）表示，「時間到了再跟大家報告。」（江啟臣提供）

    楊瓊瓔公開喊話喊「公開初選。」（楊瓊瓔提供）

    楊瓊瓔公開喊話喊「公開初選。」（楊瓊瓔提供）

    明年台中市長選舉人選，民進黨10月已拍板徵召黨籍立委何欣純參選，國民黨楊瓊瓔表態投入選戰，同黨立法副院長江啟臣動作頻頻，卻遲未正面表態，各自支持者要求初選、徵召都有聲音，今天江啟臣被問及仍稱「時間到了再跟大家報告」，楊瓊瓔則直接喊「公開初選」，期待良性競爭。

    江啟臣今天結合黃健豪在沈佑蓮服務處成立立委、議員聯合服務處，對於市長選舉僅說「現在不是談選舉的時候，時間到了再跟大家報告。」

    楊瓊瓔則指，每人競選方式不同，她不便評論，她強調，公開初選能逼出參選人最佳樣態，這是民主選與專業運作，民進不是擔心我們的團結，而是透過初選變得更強，期待透過良性競爭，團結合作，推出最能代表市民期待的候選人。

    還有網路投票民調，藍綠白4人搶台中市長寶座，支持誰？楊瓊瓔、江啟臣名列一、二名，麥玉珍及何欣純居後。

    何欣純不受影響，持續拚戰市長，跑行程，她受訪表示，網路民調，有很多網友重複投票，或者大家一股熱情為支持者投票，她認為是熱鬧、暖身的活動，也是很好的。

    何欣純表示，網路民調有很多網友重複投票，當成熱鬧、暖身的活動。（何欣純提供）

    何欣純表示，網路民調有很多網友重複投票，當成熱鬧、暖身的活動。（何欣純提供）

