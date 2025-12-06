台南打進法國國會 黃偉哲攜綠能成果、芭樂魅力征服友台議員

台南市長黃偉哲（左起）、法國國民議會友台小組副主席馬堤諾議員、我駐法郝培芝大使合影。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲赴法拓銷農產並深化國際合作，於當地時間4日造訪駐法國台北代表處，並在郝培芝大使陪同下，與法國國民議會友台小組副主席馬堤諾（Éric Martineau）議員展開深度對談。三方就綠能政策、農業貿易、地方治理與國際情勢等議題交流熱烈，成功為台南與法國地方政府打開新的合作契機。

郝培芝大使指出，黃偉哲市長與馬堤諾議員同具國會議員與地方行政經驗，對農業、環境議題亦高度投入；其中馬堤諾本身是自耕農，對農業政策與永續發展的理解深厚，與台南近年積極推動農產行銷與綠能發展的方向高度契合。

會中，黃偉哲市長分享台南在潔淨能源的城市實踐成果。他表示，擁有豐富日照的台南，已將綠能視為城市規劃的重要主軸，在多座停車場及球場導入太陽能光電，不僅落實減碳，更創造可回饋市政的穩定綠能收益，成為地方政府推動能源轉型的示範案例。

馬堤諾議員讚賞台南「文化保存」+「低碳發展」並行。他表示，法國向來重視古蹟保護，台南在守護歷史建築的同時，仍能推動光電等永續設施，兼具文化與環境價值，做法極具參考意義。他更當場品嘗新鮮台南芭樂、戴上黃偉哲致贈的蘭花領帶，以具體行動展現對台南的友好。

黃偉哲表示，此行能順利推進農產外交、深化法國交流，皆仰賴駐處提供周全建議與協助。市府團隊在代表處看到國旗飄揚深受感動，更感佩郝大使長年在海外奔走，讓地方政府也能受惠於外交成果。

台南市府團隊與駐處人員在代表處前與國旗合影。（台南市府提供）

