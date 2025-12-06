賴總統：「中華民國」寫在憲法裡 民進黨未改國號有助團結社會

總統賴清德出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮。（方賓照攝）

總統賴清德今天出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇致詞時表示，民進黨創立後，傅正跟民主前輩已完成組黨，完成雷震的遺願，雷震希望國號改成「中華台灣民主國」，民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字寫在憲法裡，有助於團結台灣社會，而且特別指出，台灣已經是個主權獨立國家，沒有另行再宣布台灣獨立的必要。

賴總統表示，雷震、殷海光跟傅正3位先生都出生長大於中國，都因為愛國，先後加入國民黨抗日，也從事反共的工作，後來他們相逢、相識、相知在台灣，也在台灣為了理想而奮鬥。3個人當中，雷震先生年紀最長，1879年出生，他比殷海光先生長22歲，比傅正先生長30歲。

他指出，雷震的一生志業就是成立《自由中國》雜誌，在台灣推廣民主、自由、法治的工作，同時也接觸民主反共的大旗，甚至於在《自由中國》發行的時候，他也進行系列的社論，以「今日的問題為名」的系列性社論，第1篇就是由殷海光先生所書寫，題目就是「對反攻大陸的質疑」。

賴總統說，雷震先生也跟台灣民主運動非常知名的人士認識，像宜蘭的郭雨新、台北的高玉樹、雲林的李萬居，共同連署要求蔣介石不應該連任。後來發現他所投入的國民黨來到台灣之後，貪污不改、吏治敗壞，當時認為如果台灣或者是中華民國要能夠繼續得到人民的支持，最重要的無非是要成立一個反對黨。

他說，雷震先生把成立反對黨當作救國圖存最重要的一件事情，也因此獲罪入獄；包括傅正也一樣。殷海光跟傅正通通都是《自由中國》常投稿的人，因為殷海光的文章質疑反攻大陸的正當性跟必要性，讓雷震、殷海光、傅正等人從此不見容於執政當局；再加上雷震認為當時救亡圖存之道，就是要組黨、組反對黨進行監督，更是不見容於當時的執政當局。

賴總統表示，不管雷震或傅正都先後入獄，殷海光即便沒有入獄，但也遭受到當時政府剝奪生存的機會，包括終止他的研究基金、辭退他在學校的任職，也阻卻他謀生的途徑。但這三個人不管是入獄或被剝奪生存機會仍然不改其志。

賴總統說，特別是雷震先生出獄之後，除了持續嚮往成立反對黨以外，他甚至寫了「救亡圖存獻議」，獻給當時的政府，就是蔣介石政府。其中最重要的一篇，就是要改國號，要把中華民國改為「中華台灣民主國」。這當然是當時的政府不會接受的，所以雷震先生可以說是壯志未酬。

他指出，但傅正先生很有意思，與當時台灣社會有志之士共同組黨。在1986年9月28號，在圓山大飯店，當時組黨的會議主席不是別人，就是游錫堃院長。當時在傅正先生的串聯之下，總共有十人組黨小組，在1986年9月28號仍然在戒嚴的時代成立了民主進步黨。也就是說，雷震先生的遺願由傅正先生跟台灣的後起之秀、勇敢的民主運動人士共同完成。

賴總統表示，民進黨創立之後，特別是在1999年針對國家主權通過一個決議文，就是知名的《台灣前途決議文》，決議文內容是指：台灣已經是一個主權獨立的國家，根據憲法名字叫中華民國；主權與中華人民共和國互不隸屬；前途必須由2300萬人民決定。

賴總統指出，傅正先生跟台灣民主運動前輩的努力，組黨已經完成雷震先生的遺願。但雷震先生希望改國號，改成「中華台灣民主國」，民進黨沒有這樣做。民進黨認為，保留這個名字，有助於團結台灣社會，而且特別指出，台灣已經是一個主權獨立的國家，所以沒有另行宣布台灣獨立的必要，這也是為了要團結台灣社會。

他說，自己的理念是跟雷震先生是一致的，不管台灣的名稱是中華民國，或者是國際社會目前叫我們為台灣。

賴總統也提到，去年他當選（總統）的時候，美國國務卿布林肯稱呼他為「台灣第五任民選總統」，他以台灣稱呼我們。國際社會、媒體在報導時提到我們都是指台灣；我們的邦交國或我們自己、國際友人，有時也會稱呼我們為中華民國台灣。但不管稱呼中華民國、中華民國台灣或台灣，都是指台澎金馬2300萬人民。

