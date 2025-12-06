為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台灣粉絲護航小紅書反遭酸！中國網友：這APP本來就有問題

    2025/12/06 15:56 即時新聞／綜合報導
    台灣用戶不滿小紅書被封，反被中國網友酸。（取自微博）

    台灣用戶不滿小紅書被封，反被中國網友酸。（取自微博）

    在台灣擁有超過300萬用戶的中國APP「小紅書」因未落地，無法可管，被政府封鎖一年，引發許多台灣使用者不滿。不過，相關消息傳到中國後，不少中國網友卻表示，這款APP問題很多，有中國網友直接表示「小紅書上沒點正常人」，還有網友笑：「把網打開，我要出去罵醒他們。」

    內政部4日與刑事局詐欺犯罪防制中心召開記者會宣布，將依《詐欺犯罪危害防制條例》自即日起對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定為期一年。

    消息傳出後，不少「小紅書」愛用者不滿，不少使用者指出，不用小紅書將無法規劃出國行程，或獲取美妝新知。不過，相關討論被傳回中國後，反讓中國網友咋舌。

    一名網友在Threads上分享中國網友反應，只見中國網友紛紛表示：「小紅書上沒點正常人」、「這話從你們嘴裡說出來也太搞笑了」、「小紅書嘛，不冤，這APP本來就有問題」、「小紅書該封」、「封得好」、「小紅書不該封嗎？內容一塌糊塗和變態」。還有網友笑稱：「把網打開，我要出去罵醒他們。」

