嚇壞網友！賴品妤Threads發文 「不愛洗澡」露餡

賴品妤卸任立委後，時常在社群平台上分享國外留學生活。（取自賴品妤Threads）

前立委賴品妤卸任立委後，時常在社群平台上分享國外留學生活。今日她突然發表一篇許願文，表示在很難抽中的活動中順利中籤，她決定以「每天洗澡」還願，讓不少網友驚呼：「原來每天洗澡也可以還願。」

賴品妤卸任立委後前往倫敦大學亞非學院（SOAS）攻讀碩士，也深入泰國做研究，她時常在社群平台上分享往返兩地的生活。

今日她突然在Threads上發文表示，因為抽到很難中籤的名額，決定每天洗澡還願，她分享，自己去年這樣做過一次，「實在是一個『吉度痛苦』的過程，大家到底怎麼有辦法每天洗澡？」她還不解地問：「泰國人怎麼有辦法一天洗兩次澡？」

據了解，泰國人喜歡洗澡，有時候甚至一天洗超過兩次，主要原因可以歸結為與氣候、衛生習慣和文化有關。

貼文下方，網友紛紛留言表示：「高雄人天天洗澡洗頭路過」、「我不只每天洗澡，我還每天洗頭」、「人家還願都是不洗澡，或是因為儀式禁忌不洗澡，只有妳是犧牲的是每天洗澡」、「原來每天洗澡也可以還願」、「沒洗澡前不能碰到床」、「原來洗澡可以還願！

」

賴品妤過去就曾幾次自爆不愛洗澡，她去年就曾在Threads上表示「全世界沒有一個適合洗澡的地方」，擔任立委時，她也曾在整理歷史文物質詢內容時質疑助理，是否因為要戳她「不愛洗澡」痛點，才故意挑有關清潔身體、去除污垢的器具來寫質詢稿。讓助理驚恐回答，並不知道賴不愛洗澡。

