賴清德出席新北苗栗同鄉會 助選蘇巧慧、陳品安：要選就選最好的

總統賴清德出席新北苗栗同鄉會助選新北立委蘇巧慧、苗栗縣議員陳品安，更喊話民眾「要選就選最好的。」（記者羅國嘉攝）

總統賴清德今（6日）出席「新北市苗栗同鄉會第16屆第1次會員大會」，賴清德表示，未來會持續推動「桃竹苗大矽谷」。現場也助選參選新北市長的立委蘇巧慧、參選苗栗縣長的議員陳品安， 更喊話民眾「要選就要選最好的。」

賴清德指出，過去苗栗工業與科技發展較少，許多鄉親因此離開家鄉，到新北打拚。這幾年自從蔡英文總統上任後，中央對苗栗的發展非常關心也大力支持。當時苗栗縣財政困難、甚至公務員薪水發不出來，蔡英文親自指示行政院要協助解決問題，同時持續推動地方建設，因此苗栗近年才能逐步進步。其中新竹科學園區雖位於新竹縣市、部分外溢到桃園，但過去對苗栗的外溢效應較少，現在把苗栗納入「桃竹苗大矽谷」，讓苗栗成為北台灣科技布局的重要一環，未來他會持續推動。

請繼續往下閱讀...

另外，賴清德也現場助選陳品安、蘇巧慧表示，相信苗栗會越來越好，也希望大家能夠選出一位專業、有能力、願意為苗栗付出的縣長。他向大家推薦陳品安。原本在台北執業，因關心苗栗的發展、環境與公共議題，常往返台北與苗栗，後來乾脆定居苗栗並在當地結婚，已是道地的苗栗人。在鄉親支持下當選議員，也展現非常認真與專業的一面。拜託鄉親支持陳品安。

而蘇巧慧大家都很熟悉，她也是台大法律系、律師高考及格，也曾留學。因關心弱勢與台灣民主而投入政治，在立法院連續15次評鑑第一名，表現非常優秀。既然要選，就選最好的。拜託支持蘇巧慧。

總統賴清德出席新北苗栗同鄉會助選新北立委蘇巧慧、苗栗縣議員陳品安，更喊話民眾「要選就選最好的。」（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法