藍白否決財劃法覆議案 林智群嘆「防護罩被內外夾攻」

立法院昨否決行政院提出的財劃法覆議案。對此，律師林智群有感而發嘆說，台灣現在的日常生活，包含民主自由法治、看演唱會等是被保護的，但「現在一堆藍白委員從內部破壞、弱化我們的防護罩，中國從外部文攻武嚇、網軍造謠生事，從外面破壞這個防護罩」。

林智群今於社群平台發文提及，台灣現在的日常生活，包含民主自由法治、看演唱會、萬聖節活動是被保護的。被美國保護，若沒有第七艦隊、沒有美援、沒有美國軍售，台灣能撐到現在？被台灣海峽保護（共軍難登陸）。這些保護，就跟防護罩一樣，讓我們的民主自由可以維持現狀。

林智群坦言，「然後現在一堆藍白委員從內部破壞、弱化我們的防護罩，中國從外部文攻武嚇、網軍造謠生事，從外面破壞這個防護罩。」

有些人注意到了，一直看著天空，說：「你看，我們的防護罩出現裂縫了！」，有另一些人連抬頭都不願意，說我只想好好過我的日子，幹嘛一天到晚談政治，好煩喔！覺得你們這些人整天在大驚小怪，防護罩裂掉又怎麼樣，我們的生活還是可以照舊，還懷疑保護者美國是不是想佔我們便宜。

林智群痛斥，「這些人就是不見棺材不掉淚，那些想破壞防護罩的藍白委員，哪個不是留了後路（拿綠卡、小孩都美國籍），防護罩破掉後，人家可以跑走（去他們鼓吹對台灣有野心的美國），你可以跑去哪裡？被賣掉的豬仔還幫人家數鈔票，根本是愚蠢之至！」

