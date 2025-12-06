國民黨苗縣黨部主委交棒，苗縣議長李文斌接任。（記者蔡政珉攝）

國民黨今天舉辦苗栗縣黨部主任委員佈達典禮，由苗栗縣議長李文斌正式接任，李文斌致詞說感謝他的「好大哥」、「師父」苗栗縣長鍾東錦賢伉儷，他接任主委將面對2026選舉，李文斌強調，國民黨主席鄭麗文提名已「最強母雞」鍾東錦，在鍾東錦帶領下，「小雞」一起往前衝。

除鍾東錦夫婦，包括國民黨主席鄭麗文、立委邱鎮軍、陳超明，苗栗縣前縣長劉政鴻、前立委徐志榮、副議長張淑芬、前縣長徐耀昌妻子蔡麗卿等苗栗縣政壇要角皆出席佈達典禮，李文斌一一致謝。另外，藍軍鄉鎮市長、縣議員、民代等也出席與會。

李文斌現場也爆料鄭麗文是苗栗縣後龍鎮媳婦，他認為由鄭麗文帶領國民黨可重返中央執政、再現藍天；李文斌說，接任主委重擔非常辛苦，但有鍾東錦與全苗栗縣縣民的支持，他會努力承擔。

另外，他會跟前線18鄉鎮市的1000多位黨職員工以及2萬8千多位黨員交流，並在2026五合一選由鍾東錦帶領下往前衝。

鍾東錦指出，相信以李文斌能力接任國民黨苗栗縣黨部的主委挑起重擔沒有問題。

