為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨苗縣黨部主委交棒 苗縣議長李文斌接任

    2025/12/06 14:41 記者蔡政珉／苗栗報導
    國民黨苗縣黨部主委交棒，苗縣議長李文斌接任。（記者蔡政珉攝）

    國民黨苗縣黨部主委交棒，苗縣議長李文斌接任。（記者蔡政珉攝）

    國民黨今天舉辦苗栗縣黨部主任委員佈達典禮，由苗栗縣議長李文斌正式接任，李文斌致詞說感謝他的「好大哥」、「師父」苗栗縣長鍾東錦賢伉儷，他接任主委將面對2026選舉，李文斌強調，國民黨主席鄭麗文提名已「最強母雞」鍾東錦，在鍾東錦帶領下，「小雞」一起往前衝。

    除鍾東錦夫婦，包括國民黨主席鄭麗文、立委邱鎮軍、陳超明，苗栗縣前縣長劉政鴻、前立委徐志榮、副議長張淑芬、前縣長徐耀昌妻子蔡麗卿等苗栗縣政壇要角皆出席佈達典禮，李文斌一一致謝。另外，藍軍鄉鎮市長、縣議員、民代等也出席與會。

    李文斌現場也爆料鄭麗文是苗栗縣後龍鎮媳婦，他認為由鄭麗文帶領國民黨可重返中央執政、再現藍天；李文斌說，接任主委重擔非常辛苦，但有鍾東錦與全苗栗縣縣民的支持，他會努力承擔。

    另外，他會跟前線18鄉鎮市的1000多位黨職員工以及2萬8千多位黨員交流，並在2026五合一選由鍾東錦帶領下往前衝。

    鍾東錦指出，相信以李文斌能力接任國民黨苗栗縣黨部的主委挑起重擔沒有問題。

    國民黨苗縣黨部主委交棒，苗縣議長李文斌接任。（記者蔡政珉攝）

    國民黨苗縣黨部主委交棒，苗縣議長李文斌接任。（記者蔡政珉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播