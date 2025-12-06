幽靈連署訴訟迄今耗資近4千萬 國民黨立場秉持不碰觸也不知前手操作

國民黨中央黨部。（資料照）

因為今年兩波立委大罷免活動，國民黨中央黨部以及各地方黨部黨工、志工涉入偽造連署案，目前都已陸續進入地方法院一審程序，為了支應先前交保、裁罰以及律師費用，國民黨迄今已經耗資近4000萬元特別預算，粗估未來至少還需要1000多萬元。

由於這些司法案件都是在前任黨主席朱立倫任內爆發，現任黨中央接手後除了持續提供涉案黨工與志工的法律援助，基於避免被司法單位懷疑涉入串連做偽證，國民黨中央法律服務中心提供法扶時所採取的原則，就是僅做法律諮詢及推薦律師，完全不介入前任黨中央與涉案黨工、志工之間的訊息聯絡，而且有關前任中央黨部團隊的操作狀況，現任黨主席鄭麗文的黨務團隊秉持既不碰觸也不知情的立場，只扮演第三方的協助角色。

黨內知情人士透露，當初辦理黨務交接時，現任黨務幹部也確實沒有接收前任黨中央的相關文書紀錄，只有關於被偵辦、起訴黨工、志工人員統計清冊、律師團名單以及訴訟費用等相關請款單據。

黨內人士指出，因偽造連署案被司法調查的黨工、志工人數有近300人，被起訴者有100多人，先前交保、裁定罰款以及訴訟相關費用，幾乎都是中央黨部付的錢，只有極少部分志工、黨工自己付，這些人認為國民黨已經很窮，額度不高的交保金或裁罰金就自行付了，至於律師費用只有台南市志工自己出，其他各地律師費全都是由中央黨部給付。

據透露，為了支付訴訟律師費、交保金與罰款，朱立倫任內提撥的3000萬特別預算早已告罄，那些錢絕大多數都是從黨務經費預算提撥，鄭麗文上任後，中央黨部又再兩度追加提撥500萬與300萬。

黨內人士表示，過去朱中央的訴訟策略就是認罪協商，由地方黨部黨工扛下責任，雖然認罪協商的作法下，預期未來進入二審的案件理論上會變少，但目前仍抓不準，目前各地案件都已陸續進入一審開庭，進度最快的就是基隆市，已經一審宣判，但檢察官又上訴二審，因此未來還需繼續提撥特別預算，金額粗估至少還要1000多萬元，未來開銷將由鄭麗文與國民黨秘書長李乾龍負責對外募款，並指定以協助黨工訴訟為用途。

