世界人權日典禮 李遠盼藉人權主題電影國內外播映展現台灣人權價值

文化部國家人權博物館「2025世界人權日」典禮今（6）日登場，政治受難者黃華致詞。（記者黃子暘攝）

文化部國家人權博物館「2025世界人權日」典禮今（6）日登場，總統賴清德、文化部長李遠出席，向政治受難者前輩致意。李遠表示，文化部持續推動人權教育、轉型正義工作，也在賴清德提醒下持續不義遺址的調查研究、開放民間申請設置「具轉型正義意涵場址」；文化部明年會將人權主題電影帶到歐洲等國播放，盼向世界解釋人權作為台灣價值的重要議題。

政治受難者黃華表示，他並不後悔過往的付出，感謝政府成立轉型正義委員會，平反受難者冤情、恢復清譽。

賴清德席間也向黃華等前輩致敬，他說，黃華前後4度被關，長達23年，卻不後悔犧牲奉獻，他倍感敬佩，「我要跟前輩、跟大家說，您不只無罪、無前科，您也是台灣的民主英雄。」

李遠表示，今年春天，在景美園區、綠島舉行重新揭牌紀念碑儀式，他在紀念碑上找到3個舅舅的名字，突然感受到，過往認為好像不存在的事，實際卻是存在社會，非常普遍的事情；賴清德只是要加速不義遺址調查與開放民間申請設置「具轉型正義意涵場址」，目前已有義光教會作為首個「具轉型正義意涵場址」，也將進行紀錄片拍攝，把教育推廣視為要務。

李遠說，中正紀念堂今年也推動「自由花蕊」常設展，展出台灣從過去戒嚴時代一步一步走向自由民主的故事；另也推動「台灣國際人權影展」，在外國遊客最多的中正紀念堂全新戲院播放許多台語片，盼人權館無所不在。

李遠指出，近年有許多以人權為主題的創作大受歡迎，今年也有2部人權主題電影獲獎，「所以人權不再只是少數人在爭取，而且是全台灣人都非常重視的一個價值」，文化部會透過人權電影展前進歐洲等國，努力把轉型正義、人權議題傳播到全世界。

