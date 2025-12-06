為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    世界人權日典禮 李遠盼藉人權主題電影國內外播映展現台灣人權價值

    2025/12/06 12:54 記者黃子暘／新北報導
    文化部國家人權博物館「2025世界人權日」典禮今（6）日登場，政治受難者黃華致詞。（記者黃子暘攝）

    文化部國家人權博物館「2025世界人權日」典禮今（6）日登場，政治受難者黃華致詞。（記者黃子暘攝）

    文化部國家人權博物館「2025世界人權日」典禮今（6）日登場，總統賴清德、文化部長李遠出席，向政治受難者前輩致意。李遠表示，文化部持續推動人權教育、轉型正義工作，也在賴清德提醒下持續不義遺址的調查研究、開放民間申請設置「具轉型正義意涵場址」；文化部明年會將人權主題電影帶到歐洲等國播放，盼向世界解釋人權作為台灣價值的重要議題。

    政治受難者黃華表示，他並不後悔過往的付出，感謝政府成立轉型正義委員會，平反受難者冤情、恢復清譽。

    賴清德席間也向黃華等前輩致敬，他說，黃華前後4度被關，長達23年，卻不後悔犧牲奉獻，他倍感敬佩，「我要跟前輩、跟大家說，您不只無罪、無前科，您也是台灣的民主英雄。」

    李遠表示，今年春天，在景美園區、綠島舉行重新揭牌紀念碑儀式，他在紀念碑上找到3個舅舅的名字，突然感受到，過往認為好像不存在的事，實際卻是存在社會，非常普遍的事情；賴清德只是要加速不義遺址調查與開放民間申請設置「具轉型正義意涵場址」，目前已有義光教會作為首個「具轉型正義意涵場址」，也將進行紀錄片拍攝，把教育推廣視為要務。

    李遠說，中正紀念堂今年也推動「自由花蕊」常設展，展出台灣從過去戒嚴時代一步一步走向自由民主的故事；另也推動「台灣國際人權影展」，在外國遊客最多的中正紀念堂全新戲院播放許多台語片，盼人權館無所不在。

    李遠指出，近年有許多以人權為主題的創作大受歡迎，今年也有2部人權主題電影獲獎，「所以人權不再只是少數人在爭取，而且是全台灣人都非常重視的一個價值」，文化部會透過人權電影展前進歐洲等國，努力把轉型正義、人權議題傳播到全世界。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播