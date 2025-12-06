《路透》爆百艘船艦東亞集結！中國外交部：別大驚小怪

據《路透》獨家報導，中國近期在東亞海域集結逾百艘艦艇，進行史上最大規模的海上武力展示，以此回應美日台的軍事與外交動作。圖為中國海軍軍艦在海上演習的資料照。（路透）

東亞海域近期出現異常軍事動態。據《路透》4日發布的獨家報導，中國近期在東亞海域部署數量龐大的海軍艦艇與海警船，高峰期一度超過百艘。對此，中國外交部回應，要國際社會「不必大驚小怪、過度解讀」。

根據《路透》報導，中國船艦的集結範圍極廣，從黃海南部一路延伸至東海、南海，甚至深入西太平洋。官員指出，這次行動規模已超越去年12月曾引發台灣提高戒備等級的大規模海上部署。區域內的部分中國軍機與艦艇，甚至執行了針對外國船隻的「模擬攻擊」演練，並操演了「區域拒止」（access-denial）行動，旨在衝突發生時阻止外部勢力（如美軍）向該區域輸送增援部隊。

昨日中國外交部例行記者會中，《路透》記者提問，中國是否正在東海、南海、台灣海峽及太平洋集結大量海軍及海警艦艇？這是正常演習還是中方另有其他目的？另外，日方指出，中國正在日附近地區擴大軍事活動。中方對此有何回應？

對此，中國外交部發言人林劍建議對方向中國主管機關詢問，他表示：「中方一貫奉行防禦性國防政策，中國海軍、海警嚴格依照中國國內法和國際法在相關海域活動。有關方面不必大驚小怪、過度解讀，更不要無端炒作。」

針對共軍異常軍事動態，國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段，可有效掌握共軍動態，並適切應處。日本官房長官木原稔在記者會上就中國艦船的部署表示：「有關周邊的軍事動向，正高度重視、密切關注。」他強調將做好萬全的情報收集和警戒監視工作。

