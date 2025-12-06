為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德：絕不允許任何勢力讓台灣退回無民主自由時代

    2025/12/06 12:13 記者黃子暘／新北報導
    總統賴清德今（6）日出席文化部國家人權博物館「2025世界人權日」典禮。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德今（6）日出席文化部國家人權博物館「2025世界人權日」典禮。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德今（6）日出席文化部國家人權博物館「2025世界人權日」典禮。賴清德致詞提到，台灣被評為「亞洲民主燈塔」，榮耀屬於全體台灣人，要讓人民安心生活，「國家安全就是最基本前提」，守住國安才能真正守住人權、自由；當前全球民主面臨挑戰，台灣會與民主夥伴手牽手，也絕不允許任何人、任何勢力，包括外來的威權勢力，讓台灣退回無民主、無自由的時代。

    賴清德指出，台灣是人權立國的國家，過往戒嚴38年間，許多人被當時政府迫害抹黑，導致失去自由或生命、家庭破碎，絕不能走回頭路，從前總統陳水扁、蔡英文至如今，政府均依照國際人權標準，系統性地推動人權工作。

    賴清德說，他要從3個方向打拚，其一是調查真相、還原歷史，唯有真相可以給社會和諧、以歷史為鑑才能避免過去錯誤的路；其二將保存記憶，政府持續推動不義遺址保存與相關教育，讓年輕人了解、珍惜台灣得來不易的民主；其三是持續恢復受難者尊嚴、清白，政府已經發出4000多份名譽回復證書，這無法彌補前輩失去的青春自由，不過證書代表國家願意承認過錯、承擔責任。

    「轉型正義不是過去式」，賴清德強調，這攸關台灣要成為什麼樣的國家，政府會持續與民團合作，持續推動轉型正義與人權工作。

    賴清德說，政府絕不允許任何人、任何勢力，包括外來的威權勢力，想讓台灣再度退回過去無民主、無自由的時代；當前世界威權主義持續擴張，全球民主面臨挑戰，但他相信台灣比誰都明白人權、自由的可貴；人民是國家的主人，要讓2300萬人安心生活，國安是最基本前提，唯有守住國安才能真正守住國民的人權跟自由，他願將台灣對抗威權的經驗分享給仍在威權陰影下生活的人民、和理念相近的民主夥伴手牽手抵抗威權入侵，讓世界知道民主是台灣唯一方向，台灣要堅守和平、人權和法治價值、守護區域和平穩定、促進世界繁榮。

