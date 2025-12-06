24歲警值特勤交管遭撞 民進黨宜縣黨部澄清「副總統非輔選行程」

副總統蕭美琴昨到宜蘭與農友座談。（記者王峻祺攝）

宜蘭24歲林姓男警昨晚管休被召回，執行副總統蕭美琴交管勤務時遭撞重傷，藍白今天質疑蕭是輔選行程。對此，民進黨宜蘭縣黨部表示，副總統昨到宜蘭是公務性質，非輔選行程，內容均與地方災後關懷、農業發展及長照政策推動相關。

國民黨立委吳宗憲質疑，蕭美琴好不容易來一趟宜蘭，不是關心縣政、也不是關心基層員警，而是專門來幫民進黨宜蘭縣長參選人林國漳輔選。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說，自從提名林國漳競選宜蘭縣長，民進黨從上到下如何拿政府資源，傾全力為輔選，宜蘭人都看得很清楚。

請繼續往下閱讀...

民進黨宜蘭縣黨部表示，蕭副總統此行為公務性質，並非輔選行程，行程內容均與地方災後關懷、農業發展及長照政策推動相關。副總統首先探視於花蓮光復鄉協助賑災時不幸感染、病危的李耀全先生，所幸目前已恢復六成健康狀況。

縣黨部表示，蕭隨後前往礁溪鄉淇珍御果友善農場，在金棗落果期關心農民生產情形並與農友座談；之後至頭城鎮聖方濟安養院關懷長者，宣導長照3.0政策；最後訪視頭城鎮農會頭圍農驛品牌館，了解宜蘭地方產業與農業的發展近況。

縣黨部強調，副總統公務行程的重點在於關懷民眾、支持地方發展，不應被扭曲利用，也請各界共同為受傷員警祈福，一起盼望他能早日康復、平安回家，副總統得知後即刻表達關切，相關單位亦持續追蹤傷勢，並全力協助醫療照護，希望林員能早日康復。縣黨部在此呼籲外界勿消費傷者、勿以不實訊息刻意模糊焦點、散播錯假資訊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法