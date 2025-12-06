為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    國安會諮委李育杰：中國將台灣當作情報與破壞實驗場

    2025/12/06 11:38 中央社
    外交部今天指出，國安會諮詢委員李育杰日前率團出席「雪梨對話」並擔任與談人。李育杰指出，中國將台灣當作其情報與破壞工作的實驗場，意圖分化台灣社會及削弱互信，並進一步將相關經驗應用在干擾其他民主國家的內部運作。

    外交部今天發布新聞稿指出，外交部協助國家安全會議諮詢委員李育杰與國科會所屬智庫「科技、民主及社會研究中心」民主治理組副組長賴又豪4日至5日出席澳洲戰略政策研究所（ASPI）主辦的雪梨對話（The Sydney Dialogue）。

    外交部指出，李育杰在「科技與混合威脅」場次中指出，當前民主國家共同面臨更具規模、組織性及快速演變的混合威脅，而台灣更是首當其衝，例如中國持續資助影音工作者在台灣為其宣傳對中國有利的偏頗消息，或利用購物網站蒐集個人資訊等。

    李育杰說明，中國更將台灣當作其情報與破壞工作的實驗場，以非對稱及低成本的假訊息、個資盜竊等手段對台灣進行認知作戰，意圖分化台灣社會及削弱互信，並進一步將相關經驗應用在干擾其他民主國家的內部運作，混合作戰的場域可見於網路、科技等層面，民主夥伴須團結一致、集思廣益，共同反制混合威脅以捍衛共享的民主價值。

    賴又豪於「人工智慧強權與大競賽」場次中提到，國際社會觀察大國在人工智慧領域的相關政策與競逐時，應跳脫簡化的「美國的人工智慧發展由市場主導、中國的人工智慧發展由政府主導」二元劃分思維。

    賴又豪以所屬中心發布的研究報告為例，說明在國家主導的體制之下中國仍有晶片產能過剩等現象，顯示其中央及地方政府仍存在許多政策不協調之處，國際社會應更清晰理解中國的「政府主導」模式，並警惕此一發展模式下，政府更能夠對人工智慧系統及資訊環境施加控制，包含蒐集利用、監控及控制資訊流通等議題。

    外交部表示，李育杰這次也與理念相近國家會晤交流，同行的團員包含駐澳洲代表徐佑典、外交部資訊及電務處處長張嘉政、數位發展部資通安全署副署長鄭瑋、法務部調查局資通安全處副處長鄭健行、國家資通安全研究院院長林盈達、財團法人國際合作發展基金會副秘書長謝佩芬、財團法人電信技術中心執行長鄧惟中等。

