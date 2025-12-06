為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    選舉就是走出來！ 邱建富市場拜票、藤山步道健行拚提名

    2025/12/06 12:16 記者張聰秋／彰化報導
    爭取黨內提名的前彰化市長邱建富，連月來走進市場、登山步道、公園等人潮聚集處，向鄉親拜票。（邱建富辦公室提供）

    民進黨彰化縣長黨內提名類初選民調進入倒數，爭取提名的參選人邱建富，這幾天持續走進市場、商圈拜票，和攤商、民眾面對面聊天，爭取基層支持。他說，越接近民調，越不能待在辦公室，「選舉就是要走出來，多走幾步，才能聽到地方真正的聲音。」

    邱建富表示，市場是最真實的民意現場，不少鄉親直接向他反映生活問題，也給了許多鼓勵與建議，這些都是未來推動縣政的重要參考。

    為持續凝聚支持力量，邱建富明（7日）天將在員林藤山步道舉辦「超越125、彰化更幸福」健行活動最終場，預計號召上千位民眾一起參加。

    他說，健行象徵一步一腳印，不只是在走路，更代表對彰化未來的期待與承諾。

    除了白天活動，下週六晚上也將舉辦「彰化富 Wonderful 團結晚會」，邀請支持者大會師，希望展現黨內團結與彰化持續改革、向前走的決心。

    邱建富強調，關鍵時刻更要全力以赴，每一步都不能鬆懈，期盼黨內同志與支持者一起團結，用行動為彰化打造更幸福的未來。

    爭取黨內提名參選明年縣長的邱建富（右）走進人群，傾聽民眾心聲，了解選民的需求。（邱建富辦公室提供）

    爭取民進黨提名參選明年彰化縣長的邱建富（右2）帶著競選團隊走進市場拜票，提高全縣知名度。（邱建富辦公室提供）

