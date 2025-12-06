搶新竹縣長大位 藍營陳見賢、徐欣瑩率先開打

新竹縣副縣長陳見賢，已於上個月底公開宣布參選明年的新竹縣長，與同黨立委徐欣瑩的競爭，因上週一份民調而白熱化。（記者黃美珠攝）

為搶下屆新竹縣長大位，藍營在新竹縣已浮出檯面的可能參選人中，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩雙方陣營今天陣前開打！起因是上週曝光的某份民調，直指徐欣瑩對上民進黨竹北市長鄭朝方較有勝算，之後輿論不斷發酵，沉寂多日後，已宣布參選的「擬參選人」陳見賢競選辦公室今天扯開遮羞布，藉「回應」媒體提問，甩出徐欣瑩歷次參選立委和縣長的表現，佐證徐欣瑩靠國民黨餵養長大，若無國民黨提名，只有落選吞敗的下場。

前述暗指徐欣瑩離不開國民黨的立論，陳見賢競辦發言人田芮熙根據中選會資料，細說徐欣瑩只要是靠「國民黨提名」的立委選舉：不論是2012年還是2024年，統統都當選。但若是「非國民黨提名」的選戰，無論是2008年她用無黨籍選立委、還是2018年採民國黨籍選新竹縣長、2020年以國會政黨聯盟爭取不分區名單，結果3役統統吞敗。

田芮熙說，最近有媒體針對特定輿論持續宣傳徐欣瑩最強、提名她才能贏。他們認為這是操作「要她才能勝選」的氛圍。但回顧前述選戰，「到底是誰需要誰，事實擺在眼前！」

她還抨擊徐欣瑩多年來數次變換政黨身分：曾退出國民黨、創立民國黨並擔任黨主席，也加入過國會政黨聯盟；但從選舉結果一再證明，只要沒有國民黨提名她就會敗選，「這是無法迴避的客觀事實！」

田芮熙說，藍營就新竹縣長提名現仍處協調階段，不應透過政治語言向黨內施壓，更不該散播焦慮、擾亂國民黨2026整體節奏，「這只會讓黨主席鄭麗文承受不必要的壓力，也為全黨、全台選情帶來負面影響」。

國民黨籍新竹縣立委徐欣瑩，在上週某份民調中被指是藍營對抗民進黨鄭朝方最有勝券者。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣長「擬參選人」陳見賢競辦發言人田芮熙（右）今天甩出徐欣瑩的歷次選舉，抨擊她沒有國民黨提名就會敗選，所以是徐欣瑩需要國民黨，不是國民黨非徐欣瑩不可。（陳見賢競辦提供）

