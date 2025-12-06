為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    禁用小紅書1年掀論戰 中國網友反勸台人「覺得中國好就來住」

    2025/12/06 12:24 即時新聞／綜合報導
    小紅書。（彭博）

    內政部近日宣布封鎖中國社群媒體App「小紅書」1年，在野黨部分人士卻稱侵犯言論自由。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」轉發一名中國網友PO文，他感嘆台灣的生活與自由並說「真的覺得中國好的話，你就來中國呀」，引發討論。

    粉專「Mr.柯學先生」昨轉發一名中國網友於Threads的PO文，內容提及「台灣的你們愛看小紅書的，你跟我換一下，我真的不喜歡看這些東西，你來共產黨這個國家生活，然後我去台灣，我去台灣，我每天真的會很愛護台灣就換一下吧你也可以天天看小紅書，我也可以看IG這不是一舉兩得嗎？ 真的覺得中國好的話你就來中國活呀」。

    「Mr.柯學先生」發文嘆說，「這位中國網友明白人」。

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「清醒的跑不掉真的很痛苦，一天到晚被愚蠢的氣息逼到不能呼吸」、「建議這位中國朋友可以聯絡一下3cm阿館，他會很樂意交換身份生活，畢竟他很討厭民進黨執政下的台灣，也是真心愛祖國的！」、「民進黨執政下很崩潰的人可以趕快去」。

