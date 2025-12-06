蕭美琴出席母校校慶 自曝小時候很調皮「跑給老師追」

副總統蕭美琴今天出席南大附小校慶，致詞時自曝「不是很乖的小孩」。（記者王姝琇攝）

副總統蕭美琴今天出席母校南大附小創校130週年校慶活動，蕭美琴致詞時逗趣地說，她小時候最討厭站在這裡聽長官講話，也自曝自己並「不是很乖的小孩」；勉勵在校學生快樂成長學習，比她更好、更強。

橫跨3世紀的國立台南大學附設實驗國民小學今天歡慶創校130週年，蕭美琴回到母校與全校師生高喊「附小生日快樂」，聖火點燃儀式後，蕭美琴特地走到市集攤位與民眾互動，其中星星兒為蕭美琴送上禮物並展示所學，讓蕭美琴深受感動。

蕭美琴指出，她很高興回到母校，校舍重建也愈來愈漂亮，但有些地方不變，操場沒有變，她以前在升旗台擔任升旗手，小朋友頭上橘色帽子，她以前也戴一模一樣的帽子。

蕭美琴也分享說，她小時候不是很乖的學生，有時會和老師吵一吵，甚至偶爾和同學惡作劇，有次打預防針，她怕打針跑給老師追，但老師跑得比她快，就被抓到。

蕭美琴表示，「有時我們覺得調皮搗蛋很好玩，但對老師家長帶來很多負擔，讓他們擔心，長大反省覺得小時候不應該這樣子，相信你們可以做得比我好，比我更聽話」。

不過，蕭美琴也說，聽話不是唯一要素，小朋友快樂成長學習是更重要的一件事，在學校教室和在家學習新東西是快樂的事情，過程中雖會碰到困難和調皮小朋友，但透過相互關心就可以更好更強。

