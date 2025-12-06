國會助理工會反對助理費除罪化 林月琴：支持助理、反對修法

林月琴。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，相關草案昨已付委審查。立法院國會助理工會昨發布聲明表明，嚴正反對廢除公費助理制度倒退修法。對此，立委林月琴也轉發聲明，直言「支持助理、反對修法！」。

林月琴今發文提及，為什麼陳玉珍提出的「助理費除罪化」會引發這麼大的爭議？連自家助理都炸鍋？

林月琴表示，用最白話的方式說，原本立委使用助理費，都要實報實銷、有完整規範。如果陳玉珍的版本通過，就會變成立委每個月將多出將近50萬，可以自由運用、且不用附單據，甚至把助理費當成自己的薪水花也不會被認定是貪污。

林月琴反問，「你的錢被老闆拿去洗頭你不會生氣嗎？你的錢被無理由拿去花你不會生氣嗎？」這讓她想到社工「薪資回捐」問題，當政府給的補助沒有真正進入社工的口袋，而是被當人頭，錢挪作他用，就是對基層勞工最直接的傷害。

林月琴坦言，社工制度的推進，就是為了杜絕這種不公。就像國會助理費，就是要實際進到助理的口袋，不能成為立委自己調度的工具，讓立法院，成為權益退步的地方。

林月琴最後說，不只是勞權受損，更會成為貪污的溫床，新聞也提到，這項修法引發國民黨助理強烈不滿。不知道國民黨的委員們，會不會為自己的助理發聲，去向陳玉珍抗議呢？

立法院國會助理工會發布聲明表明，嚴正反對廢除公費助理制度倒退修法。（翻攝自臉書）

