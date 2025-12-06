醫生小草學弟稱「禁小紅書是政治操作」吳欣岱舉未經認證藥品反問：敢開給病人嗎？

小紅書。（彭博）

中國社交軟體「小紅書」近2年涉入1706件詐騙案，卻不配合、不理會我方促其改善的要求，中央政府因此發布「網際網路停止解析與限制接取」命令，暫定1年。對此，台灣基進秘書長吳欣岱表示，「我覺得小紅書在台灣禁是理所當然，而且還禁太晚，我覺得基本上連Tiktok都應該要禁」。

吳欣岱今日於社群平台發布影片提及，她看到一名醫學系的學弟發文嘲笑民進黨政府，稱禁小紅書是政治操作，「學弟沒有念過書，也應該要看新聞」。

吳欣岱說明，小紅書在台灣會被禁，就是因為所有的社群平台，包括Tiktok在台灣都有照著法規設置法律代表人的制度，所以如果在這個社群平台上面有發生詐騙案件，台灣政府才有辦法透過這個對口去追查，但「小紅書是唯一沒有的」。

吳欣岱無奈地說，「你（學弟）都已經當到內科醫生了，如果你今天開了一個藥給患者，然後那個藥是沒有透過台灣衛福部認證，在台灣也找不到任何人負責的話，你敢開給你的病人嗎？如果不敢，那你會覺得政府禁小紅書是政治操作到底是哪來的邏輯？」

吳欣岱怒說「太生氣了，學弟當『草』當很久了」，接著說「我覺得小紅書在台灣禁是理所當然，而且還禁太晚，我覺得基本上連Tiktok都應該要禁」。

網友看到影片後紛紛留言，有人說「支持民主自由但不是無紅線」、「高學歷不一定有高智商」、「現在就是一堆人嘴上說政府不關心詐騙，然後嘴巴喊著，為什麼禁小紅書」。

