卓榮泰稱不會執行違法的財劃法 李忠憲：台灣的威瑪時刻正式開始

立法院昨（5日）否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰強調，絕不會依照違法、錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算。對此，成功大學教授李忠憲表示，從今天開始，台灣已經走上一條不可逆的道路，這條道路也許會讓台灣變得更強大，那是最好的年代，也可能把我們推向深淵，那是最壞的年代，但無論結果如何，台灣都已經不會再和過去一樣。

李忠憲在臉書PO文表示，昨天很多同溫層的朋友都興高采烈的分享了這則消息，表示行政院總算硬起來，之前很多人對賴清德、卓榮泰沒有信心，認為民進黨的這個政府一定會軟弱到底，然後跟以前一樣站在大罷免的公民之後，希望下次選舉的時候能夠討回公道，他看到這則新聞，充滿緊張刺激的感覺，因為台灣已經走向歷史的分岔路，之前他說要繫好安全帶，他的高中同學魏醫師說，繫安全帶沒有用，台灣這整車亂撞大家都會完蛋。

李忠憲指出，卓榮泰的這個動作，他覺得安全氣囊已經爆開了，台灣已經永遠回不去中華民國的時代，許多人包括沈伯洋、許美華在內，都引用了作家狄更斯雙城記的話：這是個最好的年代，也是一個最壞的年代，台灣從今天起一切就通通不一樣了！為什麼這麼說？德國威瑪政權崩壞並不是從希特勒開始，希特勒上台之前，威瑪共和國最離譜、最具破壞性的行政命令與緊急命令，都是在總統興登堡與他的歷任總理之下發布的，希特勒只是接手了已經被濫用到極限的制度，全部依據憲法第48條 Notverordnung。

李忠憲續指，1930年：布呂寧政府用緊急命令強行通過財政預算，這是威瑪時代歷史上第一次用行政命令取代國會預算審議，台灣已經走到這一步了，當初他說藍白佔領立法院，用立法權廢掉司法權，大法官會議不能運作，這部憲法已經走到盡頭。目前許多人很努力，想要用公民連署投票，能夠讓大法官會議能夠運作，這種努力很令人感動，但是否這樣就能夠讓台灣的憲政秩序回到原來的常軌，李忠憲個人是持相當懷疑的態度。

李忠憲分析，台灣2026和2028的選舉，可能是這部憲法最後的兩次選舉，國家已經走到這樣的地步上面，可能因為這樣變得更好，那就是所謂最好的時代；也可能因為這樣變得更壞，那就是所謂最壞的時代，不管是怎樣跟以前都不會一樣，投票給台灣民眾黨的人，造成藍白在立法院胡搞瞎搞，實際上已經顛覆中華民國的這部憲法，也改變了現狀，這是任何人恐怕都難以挽回的事情。

李忠憲直言，威瑪的情況是國會太弱無法抗衡行政權，也沒辦法有一個仲裁的憲法法庭；台灣現在的情況是國會太強，藍白成為中國的代理人，決定毁掉中華民國憲法，先消滅掉大法官會議，改變台灣的現狀，從今天開始，台灣已經走上一條不可逆的道路，這條道路也許會讓台灣變得更強大，那是最好的年代，也可能把我們推向深淵，那是最壞的年代，但無論結果如何，台灣都已經不會再和過去一樣。

